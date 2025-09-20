楊金龍指降息無法解決產業問題 學者揭央行未竟之語

國內產業不均情況嚴重，中央銀行第3季理監事會並未降息，決議利率連6凍，總裁楊金龍直言，貨幣政策難解決產業問題。學者進一步指出，高科技出口亮麗、傳產低迷，關鍵是競爭力而非資金因素，即便是業界關心的匯率，受限於美國壓力，「央行沒辦法做太多」。

央行18日舉行第3季理監事會，考量今年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和，為了審慎因應全球經濟前景的不確定性，以及美國經貿政策對國內經濟可能影響，決議利率「連6凍」。

媒體詢問，亮麗的總體經濟數據掩蓋非高科技產業疲弱的狀況，如果產業兩極化狀況延續，央行是否會考慮降息。

楊金龍回答，電子資通訊業出口熱絡，傳產則受關稅與中國產能過剩夾擊，出口疲弱，減班休息人數攀高，產業確實出現「M型化」狀況，但他強調，貨幣政策不容易解決產業問題。

央行貨幣政策有侷限性 產業須提高競爭力解決病灶

對於央行這番言論，學者專家多表達贊同。中央大學經濟系教授邱俊榮說，「央行想要透過貨幣政策幫助產業，本來就是很困難的事」。

即使央行18日聲稱，會透過公開市場操作，釋出資金，配合政府產業支持方案，可達到協助受關稅衝擊產業的效果，邱俊榮直言「定向寬鬆不容易做到」，除了技術執行不易，政策方向正確與否也有爭議。

央行曾在COVID-19疫情期間，端出「中小企業貸款專案融通方案」，希望「把錢打到中小企業」。邱俊榮指出，這就是種「定向寬鬆」，全面性對符合一定條件的中小企業紓困，要銀行把錢借給受衝擊的中小企業，還算師出有名，因為疫情帶來供應鏈斷鏈等不可抗力因素，但美國關稅衝擊，本質是企業競爭力問題。

邱俊榮舉例，工具機產業在新台幣升值、關稅衝擊之下，表現慘淡，但也有知名大廠「老神在在」，表示美國關稅已由客戶承擔，顯見根本問題在於競爭力。

邱俊榮進一步指出，企業經營穩健比較容易貸款，但若缺乏競爭力、做4休3、前景不佳，銀行放款考量風險評估，當然更審慎。

「現在面臨不是產業問題，而是企業問題 」，邱俊榮表示，政策不應該是讓競爭力不足的企業回到關稅前的狀況，保住「插管」狀態，而是運用資源，引導競爭力較弱的廠商轉向新產業發展，甚至合併，才是健康且長遠的作法；換言之，與其說央行是否需要降息幫助企業，經濟部的產業政策更關鍵。

國泰世華首席經濟學家林啟超也說，央行貨幣政策是很厲害的工具，但台灣現在較嚴重的問題，包含產業M型化、出口分布不均，這件事情央行沒辦法著力太多，「這涉及本身競爭力，跟升降息沒有太大關係」。

央行難題在匯率 產業界期盼新台幣持穩恐落空

林啟超直言，如果現在央行降息，最開心的會是房貸族，而不是產業界，「降息對他們（產業界）借貸、週轉金利率有幫助，但非常minor（次要）」。

林啟超接著說，對業界而言，眼前最有助益的是穩定匯率，最好匯率不動、維持3字頭，但這恐怕很難達成。

美國聯準會本週宣布降息1碼，且後續還會降息，以阻止勞動市場進一步下滑。林啟超表示，要注意的訊息是，新任聯準會理事米蘭（Stephen Miran）支持降息2碼，而米蘭是川普的重要盟友，其態度具有強烈宣示意味，不排除明年聯準會加快降息腳步。

聯準會降息將使美元指數走弱，加上利差明顯縮窄，勢必加重亞洲貨幣升值壓力。林啟超分析，產業界希望新台幣匯率持穩，意味央行必須干預市場、強力阻升，央行恐怕很難回應產業界期待，因為台灣對美國貿易順差持續擴大，這將帶領新台幣往升值方向前進。

林啟超指出，央行光是要讓新台幣升幅在亞幣居中，不要跑第一，已經蠻辛苦，不可能強力干預匯率，畢竟眼前還有美國財政部半年公布一次的匯率報告，在3項指標中，台灣因經濟結構問題，2項長期達標，僅剩淨買匯比率可以努力，不太可能特別阻升，給美國指控操縱匯率的把柄。

除了匯率議題，邱俊榮提醒，雖然今明年消費者物價上漲率（CPI）明顯滑落，基本工資即便這次不調，未來政策方向還是推動基本工資往上走，加上碳費上路、電價早晚會調漲，這些因素加總，很難不帶動物價走揚。

儘管在台灣亮眼的經濟成長率之下，央行尚無調整利率的急迫性，學者認為，回到央行常提的貨幣政策調整3條件，主要國家貨幣政策、台灣經濟成長率、國內物價走勢，這些都存有變數，必須審慎關注。