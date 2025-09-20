央行列台灣經濟5大不確定性 232條款埋下出口隱憂

快訊

中央社／ 台北20日電

中央銀行18日公布最新預測，將今年經濟成長率大幅上修至4.55%，但也提到台灣經濟面臨5大不確定性，並以美國關稅政策居首，尤其是232條款若針對半導體與資通訊產品加徵關稅，可能衝擊台灣出口表現。

央行最新經濟預測，估2025、2026年經濟成長率分別為4.55%及2.68%，今年經濟成長率預測較6月的3.05%，大幅上修1.5個百分點。

不過央行指出，台灣經濟面臨美國關稅政策細節未明，主要經濟體貨幣政策調整走向，全球經濟與通膨不確定性，中國大陸結構性問題的外溢效應，以及政府產業支持措施成效5大不確定性，將影響下半年與明年經濟表現。

央行表示，美國關稅政策細節未明，恐影響全球供應鏈與台灣出口動能。雖然美國已與主要國家達成貿易協定架構，並公布各國對等關稅稅率，但多數協議內容細節尚待確定；此外，美國依據「貿易擴張法」第232條款，針對半導體與資通訊等產業調查結果，可能對全球相關供應鏈的生產與投資布局造成衝擊。

央行憂心，若美國依232條款對半導體與資通訊產品加徵關稅，將推升電子相關產品價格，進而衝擊台灣相關產品出口表現。

而主要經濟體貨幣政策調整走向，將牽動國際資金流向。美國聯準會考量就業市場放緩，採取降息措施；中國人民銀行因經濟成長趨緩，持續實施寬鬆政策；歐洲央行（ECB）暫緩降息，並視最新經濟數據、通膨走勢，調整貨幣政策；日本央行（BoJ）持續評估美國關稅措施的影響，若經濟與物價情勢改善，仍將進一步升息。

央行認為，主要國家貨幣政策分歧，牽動未來國際資金流向，進而影響全球股市、匯市及債市的穩定性。

中國大陸方面，央行指出，中國大陸內需疲軟，持續輸出過剩產能，加劇全球市場競爭，不利於全球經濟與台灣出口表現。

面對美國關稅不確定性，政府提出支持措施，央行也提醒，政府支持措施的執行成效，左右產業發展與就業市場穩定，這攸關國內經濟表現後續動能。

