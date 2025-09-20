住宅電價漲4.3%、產業用電凍漲 台電這波平均調幅0.71%

經濟部昨（19）日召開電價費率審議會，決定10月起「微調」民生電價，產業電價則凍漲。為使民生電價適度合理化，自10月起微調各級距單價，其中住宅電價平均調漲4.3%，小商家平均調幅0.96%，總計民生電價（住宅+小商家）平均上漲3.12%。

整體來看，這波電價（民生+產業）平均調幅0.71%。以四口之家用電估算，每月將因此增加70元電費。

經濟部表示，民生電價是採用累進電價，前三段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價。這波電價調整將有1,360萬住宅用戶、91萬小商家都會受影響。

其中，住宅電價有六個級距，700度以下有四個級距，審議會決議每度電價皆調漲0.1元；701至1,000度級距則每度調漲0.2元、1,001度以上級距每度調漲0.4元。小商家電價則有五個級距，700度以下共有兩個級距，每度皆調漲0.1元，惟701度以上不調整，以減少物價波動。

經濟部常次賴建信表示，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如住宅用電第一個級距120度以下，每度僅1.68元，不到台電今年1到7月平均售電成本3.80元的一半。第二個級距121至330度，每度電價僅2.45元，不及目前台電住宅平均電價每度2.77元，因此有必要適度調整民生電價，但同時為避免影響過大，採最小的調幅調整。

台電表示，10月這波電價調整後，住宅電價平均由每度2.77元，提高至每度2.89元，調幅4.3%。小商家平均電價由每度4.03元調升為4.07元，調幅0.96%。

整體平均電價，由每度3.7556元調高至3.7823元，因產業電價凍漲，這波電價整體平均調幅僅0.71%。台電估計，這波電價調漲，可挹注台電一年64億元電費收入。惟今年只剩三個月時間，今年預估只增加15億元。