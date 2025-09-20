聽新聞
虛坪改革公設比估降1至2％ 草案本會期送立院

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導

內政部「虛坪改革」政策暫緩一年後將再度啟動，內政部次長董建宏昨日透露，預計九月底會提出修正草案，最大亮點是把一般電梯納入免計容積項目，並規畫將停車空間調整為「專有部分」，改革後平均可望讓公設比下降約百分之一至百分之二，草案設有過渡條款與宣導期，本會期送立院審議。

董建宏受訪時說明，虛坪改革改革重點在兩方面，首先，容積計算將在不增加免計總額度的前提下，新增高齡化社會所需的一般電梯，讓原本被電梯占用的容積回歸主建物，減少公設面積，避免管委會空間過度膨脹；其次，在停車空間制度上，現行法規將車位與車道列為共用部分，導致部分建案將大量車道登記為公設，增加住戶負擔，未來調整為「專有部分」後，不僅可核發權狀、明確歸屬，也能和公設區隔，貼近實務需求。

