日銀利率不變 2鷹派投反對票

日本銀行（央行）十九日決議維持基準利率百分之○點五不變，但意外有兩位決策官員投反對票，總裁植田和男上任來首見，首度提及出售日股指數型基金（ＥＴＦ）與日本不動產信託基金（J-REITs）資產計畫，日圓兌美元十九日盤中強升百分之○點五，日股漲幅收斂。

日銀結束為期兩天的決策會議，以七票支持對兩票反對，維持利率不變，符合市場預期，卻是植田上任以來首度有官員投下反對票。投反對票的官員包括高田創和田村直樹，希望升息一碼，凸顯日銀內部的鷹派壓力日增。

日銀也宣布，將開始出售ＥＴＦ和J-REITs，同時避免「對金融市場的動盪影響」。日銀表示，每年出售約六千兩百億日圓ＥＴＦ，這是日銀首度提及出售ＥＴＦ的計畫。日銀二○一○年起開始買進ＥＴＦ，直到去年才停止，這段時間買進約卅七兆日圓ＥＴＦ，如今市值約七十兆日圓。按此出售步調推估，要花約一百一十二年才會賣完。

日銀也說，每年將出售五十億日圓的J-REITs。不過，日銀並未提及開始銷售的時機，只說「會在完成必要的準備」時開始。

植田和男在會後記者會上表示，升息取決於美國關稅的影響，以及食品通膨，前者對日本的影響仍有限，後者的風險已現，但目前沒有重大擔憂。他也說前景仍存在很大的不確定性，日本將持續緊盯關稅造成的效應。

策略師認為，即便日本執政黨自民黨要在十月四日舉行黨魁選舉、還有其他事件，日銀仍宣示將出售資產，暗示將穩步推動政策正常化。

同日公布的數據顯示，剔除生鮮食品的日本八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期上升百分之二點七，符合市場預期，仍高於日銀百分之二的目標，但升幅為九個月來最低，表明日本家庭從不斷上漲的生活成本中獲得一些喘息機會。再剔除能源後的核心ＣＰＩ年升百分之三點三，較七月的百分之三點四降溫，也符合分析師預期。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，日本通膨這幾個月都在目標值百分之二以上，升息氛圍濃厚，但由於美國聯準會此時升息，為避免去年日銀升息一碼造成日本套利資金大移轉，引發全球股債大崩跌的災難重演，日銀這次選擇不升息，但今年底、尤其是明年初，日銀升息的可能性仍高。

日銀維持基準利率不變，此決策是否會對日圓匯率造成影響？林啟超指出，可將觀察時間點拉長至年底，倘若屆時日銀升息，日圓匯率有機會升破一四五兌一美元價位；至於台幣兌日圓匯率，則不太可能再看到一比五的甜甜價，接下來，台幣與日圓都會隨著美國繼續降息而升值，若日銀後續升息，則日圓升值幅度將更大於台幣。

林啟超認為，過去幾個月來，日本對美出口金額，因受對等關稅影響而大降，尤其，豐田汽車為了迎戰美國關稅影響，已主動降價百分之廿，雖然日本關稅後來調回百分之十五，但豐田汽車的降價策略已對獲利造成一定傷害，因此，日銀的利率政策，也會有更多的「匯率」包袱。