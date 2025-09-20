分析師看輝達入股英特爾「短中期影響台積電有限」

輝達宣布投資英特爾五十億美元，輝達執行長黃仁勳十八日表示，輝達入股英特爾及雙方技術合作的交易，是雙方討論近一年後的協議，川普政府並未涉入，並且暗示輝達和英特爾將持續仰賴台積電。產業分析師認為，輝達與英特爾的合作，將不利超微、安謀在個人電腦、資料中心領域的進展，短、中期來看，對台積電晶圓代工霸主地位的威脅有限，長期影響則取決於英特爾的晶圓代工執行能力。

輝達將與英特爾合作開發結合英特爾x86架構處理器、輝達繪圖處理器（ＧＰＵ）與網路晶片的人工智慧（ＡＩ）資料中心系統，由英特爾設計能與輝達晶片整合的中央處理器（ＣＰＵ），英特爾也將銷售整合輝達ＧＰＵ的個人電腦和筆電。

黃仁勳表示，他個人已和英特爾執行長陳立武溝通這項合作一段時間，川普政府並未涉入，但表達支持。

分析師指出，這項合作可被視為輝達對英特爾投下的信任票。Moor洞見與策略公司分析師塞格說，若輝達給英特爾晶圓代工服務一些訂單，他也不意外，「事實上，我正預期輝達將在美國政府涉入下，宣布與英特爾之間的某種形式晶圓代工交易，畢竟輝達也有意分散供應鏈」。

不過，這項合作未必代表輝達將立即把晶片訂單轉給英特爾，而是共同開發新一代晶片，性質更接近一種策略聯盟，幫助輝達鞏固在x86生態系的地位。

至於台積電能否維持霸業的關鍵，仍在於英特爾能否匹敵台積電的產品性能與製程良率。此外，台積電在高階晶片製造，如二奈米與三奈米製程，以及先進封裝技術上的優勢，使其在ＡＩ晶片需求強勁的環境裡保持韌性。

不過，國內法人也提醒，雙方合作，將不利超微、安謀在個人電腦、資料中心領域的發展，而在台股供應鏈中，恐需留意與輝達合作開發安謀架構單晶片的聯發科以及譜瑞，未來是否面臨風險。

對於市場傳言，聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科與輝達的產品跟技術是互補，雙方合作也不侷限單一產品，從終端運算、車用到雲端，與NVlink的各項合作案都如期進行，預估未來兩到三年，就會開花結果。

聯發科目前也有將部分成熟製程產品委由英特爾代工，但在先進製程部分，聯發科將台積電視為先進製程的唯一合作夥伴，不太可能在英特爾投片。但隨著地緣政治風險升高，聯發科出貨給美國客戶的敏感性晶片，很有可能部分改在台積電亞利桑那州廠投片。