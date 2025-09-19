民生電價調漲 連鎖加盟促進協會：盼政府提供配套措施

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

經濟部19日決議調漲電價，平均電價調整0.71%，其中民生電價價微調各級距單價，平均漲3.12%，對民生消費產業恐造成影響。

近期電價與基本工資皆有調整的規畫，對此，連鎖加盟促進協會表示，理解政府希望兼顧能源永續與勞工權益的政策目標。然而，對於餐飲、零售、服務等以中小型加盟店為主的業者來說，電費支出與人事成本原本就占營運結構的相當比例，短期內雙重調漲，確實會對店家造成沉重壓力。

此外，連鎖加盟促進協會呼籲，政府在政策推動的同時，能提供配套措施，例如：加強節能補助、推廣智慧管理設備、提供租稅或融資協助，並協助業者提升勞動生產力，才能讓產業在吸收成本的同時，維持合理營運空間。協會也會積極協助會員導入數位工具、優化人力運用，以共同面對能源轉型與人力成本上升的挑戰。

