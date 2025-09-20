政院推20項法案 未列財劃法

立法院新會期開議，行政院昨（19）日與立法院民進黨黨團進行行政立法會報，政院發言人李慧芝轉述，行政團隊說明新會期將推動的優先法案，首先是落實「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」 四大優先政策共20項法案，其中在經濟民生部分，包括企業併購法、人工智慧基本法、貨物稅、牌照稅等，財劃法則未入列優先法案。

李慧芝指出，在立法院新會期，行政院聚焦四大優先政策盤點相關法案，涵蓋經濟、民生、青年、弱勢四大優先政策的20項法案，其中經濟民生相關的法案包括企業併購法、人工智慧基本法，還有昨天院會通過的電動車貨物稅、牌照稅減免。

針對藍營縣市首長近期對財劃制度表達不滿，李慧芝回應，財劃法水平公式錯誤定調應由立法院自行處理，政院的財劃法修法版本待通盤考量後再提出。

李慧芝轉述，院長卓榮泰也希望未來在立法院攻防中，行政與黨團將持續緊密合作，並以民眾需求為核心，推動優先法案。

李慧芝表示，行政院此次盤點出來的優先法案，包括企業併購法、人工智慧基本法、發展觀光條例、促進資料創新利用發展條例、貨物稅條例、使用牌照稅法、青年基本法、兒童托育服務法 、身心障礙者權益保障法等法案，攸關科技發展、擴大內需、減稅減負擔、青年事務、兒童托育服務及身障者福祉。