快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

立院開議 朝野優先法案PK 外界關注三黨團

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院新會期19日開議，外界關注三黨團優先法案。聯合報系資料照
立法院新會期19日開議，外界關注三黨團優先法案。聯合報系資料照

立法院新會期昨（19）日開議，外界關注三黨團優先法案。國民黨團總召傅崐萁表示，停砍公教年金將是國民黨開議後第一個優先法案。民眾黨團將修正「勞保條例」、《空汙法》列為優先法案。民進黨團則將推動賴清德總統所說的四個優先相關法案。

立法院第11屆第四會期昨日開議，30日下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢。另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。

立院新會期三黨團優先法案
立院新會期三黨團優先法案

有關新會期優先法案，傅崐萁表示，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案。另外，在立法院會開議後，國民黨團希望能以最速件完成「財劃法」修正，他們也請行政院、民進黨團拿出版本。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，尚包括「地方制度法修法、公投綁大選跟地方一般性補助款立法」等，皆有藍委有意提出，仍待黨團大會討論，還未定案。但不管是公投綁大選還是軍公教年改，一定會跟民眾黨團溝通協調。

民眾黨團的部分，幹事長陳昭姿說，黨團關注勞工權益，根據主計處到今年6月底的統計資料，中央及地方政府潛藏負債達20兆5,076億元，其中勞保潛藏負債就高達13兆5,632億元，比去年暴增1.7兆。對此提出《勞工保險條例》修正，將政府撥補法制化，並明定政府應負勞保最終支付責任。

陳昭姿也說，民眾黨團所提《空汙法》第30條修正草案，將公私場所固定汙染源的許可證展延有效期間，從現行的「三至五年」縮短為「二至五年」；除了限縮延展時間也設下停損點，一旦許可證屆期，且主管機關審理超過兩個月，那麼電廠就必須停止操作，來避免無限期不合理的操作手法。

民進黨團的部分，綠委吳思瑤指出，黨團在新會期有兩大方向，第一是國家進步法案，第二是國家安全法案。在進步法案的部分，會落實賴總統所說的四個優先：民生優先、經濟優先、青年及弱勢優先，在此基礎上提出相關議案，不管是新的立法或是法案的修法。

勞保 國民黨 民進黨

延伸閱讀

民眾黨提新會期優先法案 柯文哲條款、公投綁大選入列

高雄馬頭山廢棄物銅含量超標百倍 環團呼喊陳其邁也要重視、震怒

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

衛福部稱江祖平藉媒體公審不恰當 陳昭姿：憑什麼苛責受害者

相關新聞

雙重壓力夾擊 零售業叫苦 民生電價漲、最低工資也喊調升

經濟部昨（19）日召開電價費率審議會，10月起「微調」民生電價，小商家平均調幅0.96%，產業電價則凍漲。工商業界昨日表...

電價調漲 經部：小商家每月增70元費用

這次電價調漲終於輪到民生電價。10月民生（住宅及小商家）電價平均調3.12%，其中91萬小商家平均僅調0.96%，最多每...

立院開議 朝野優先法案PK 外界關注三黨團

立法院新會期昨（19）日開議，外界關注三黨團優先法案。國民黨團總召傅崐萁表示，停砍公教年金將是國民黨開議後第一個優先法案...

政院推20項法案 未列財劃法

立法院新會期開議，行政院昨（19）日與立法院民進黨黨團進行行政立法會報，政院發言人李慧芝轉述，行政團隊說明新會期將推動的...

電價平均漲0.71% 政院：漲完住宅電價仍較日韓低

經濟部19日召開電價審議會，會中決議平均電價微幅調整0.71%。對此，行政院發言人李慧芝表示，對於電價審議會在綜合考量關...

電價調漲拍板！工商協進會：擔心民生用戶與小商家 造成物價上漲壓力

經濟部電價費率審議會19日拍板電價調整決策，10月起針對民生用電平均調漲0.71％。工商協進會表示，儘管產業用電未調整，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。