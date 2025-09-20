立院開議 朝野優先法案PK 外界關注三黨團

立法院新會期昨（19）日開議，外界關注三黨團優先法案。國民黨團總召傅崐萁表示，停砍公教年金將是國民黨開議後第一個優先法案。民眾黨團將修正「勞保條例」、《空汙法》列為優先法案。民進黨團則將推動賴清德總統所說的四個優先相關法案。

立法院第11屆第四會期昨日開議，30日下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢。另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。

立院新會期三黨團優先法案

有關新會期優先法案，傅崐萁表示，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案。另外，在立法院會開議後，國民黨團希望能以最速件完成「財劃法」修正，他們也請行政院、民進黨團拿出版本。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，尚包括「地方制度法修法、公投綁大選跟地方一般性補助款立法」等，皆有藍委有意提出，仍待黨團大會討論，還未定案。但不管是公投綁大選還是軍公教年改，一定會跟民眾黨團溝通協調。

民眾黨團的部分，幹事長陳昭姿說，黨團關注勞工權益，根據主計處到今年6月底的統計資料，中央及地方政府潛藏負債達20兆5,076億元，其中勞保潛藏負債就高達13兆5,632億元，比去年暴增1.7兆。對此提出《勞工保險條例》修正，將政府撥補法制化，並明定政府應負勞保最終支付責任。

陳昭姿也說，民眾黨團所提《空汙法》第30條修正草案，將公私場所固定汙染源的許可證展延有效期間，從現行的「三至五年」縮短為「二至五年」；除了限縮延展時間也設下停損點，一旦許可證屆期，且主管機關審理超過兩個月，那麼電廠就必須停止操作，來避免無限期不合理的操作手法。

民進黨團的部分，綠委吳思瑤指出，黨團在新會期有兩大方向，第一是國家進步法案，第二是國家安全法案。在進步法案的部分，會落實賴總統所說的四個優先：民生優先、經濟優先、青年及弱勢優先，在此基礎上提出相關議案，不管是新的立法或是法案的修法。