快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

電價調漲 經部：小商家每月增70元費用

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

這次電價調漲終於輪到民生電價。10月民生（住宅及小商家）電價平均調3.12%，其中91萬小商家平均僅調0.96%，最多每月電費只增加70元，推估全年推升物價約0.053個百分點；住宅平均電價調漲後每度為2.89元，仍低於南韓3.96元。

過去電價調整偏重工業電價，主要是擔憂調漲民生電價影響範圍家家戶戶及物價。但因工業電價現平均每度4.27元，已經超過台電平均售電成本，因此不得不將調漲對象轉向民生電價。惟，經濟部這次調整民生電價，仍小心翼翼，僅採「微調」模式。

其中小商家部分，用電700度以下的兩個級距，每度僅調漲0.1元；700度以上都不調整。換言之，小店家每月最多只增加70元電費，主要是避免對物價影響。台電副總蔡志孟表示，這波電價調整，直接加上間接影響，全年推升物價上升0.053個百分點。但今年只剩三個月，今年對物價影響縮小至0.0133個百分點。

在住宅電價部分，經濟部次長賴建信表示，住宅平均電價調漲後每度為2.89元，仍低於南韓3.96元、新加坡6.8元、日本7.73元。

電價 物價 電費

延伸閱讀

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

「充分考量物價影響」住宅電價調漲 政院：仍低於鄰近各國

電價平均漲0.71% 政院：漲完住宅電價仍較日韓低

電價調漲拍板！工商協進會：擔心民生用戶與小商家 造成物價上漲壓力

相關新聞

雙重壓力夾擊 零售業叫苦 民生電價漲、最低工資也喊調升

經濟部昨（19）日召開電價費率審議會，10月起「微調」民生電價，小商家平均調幅0.96%，產業電價則凍漲。工商業界昨日表...

電價調漲 經部：小商家每月增70元費用

這次電價調漲終於輪到民生電價。10月民生（住宅及小商家）電價平均調3.12%，其中91萬小商家平均僅調0.96%，最多每...

立院開議 朝野優先法案PK 外界關注三黨團

立法院新會期昨（19）日開議，外界關注三黨團優先法案。國民黨團總召傅崐萁表示，停砍公教年金將是國民黨開議後第一個優先法案...

政院推20項法案 未列財劃法

立法院新會期開議，行政院昨（19）日與立法院民進黨黨團進行行政立法會報，政院發言人李慧芝轉述，行政團隊說明新會期將推動的...

電價平均漲0.71% 政院：漲完住宅電價仍較日韓低

經濟部19日召開電價審議會，會中決議平均電價微幅調整0.71%。對此，行政院發言人李慧芝表示，對於電價審議會在綜合考量關...

電價調漲拍板！工商協進會：擔心民生用戶與小商家 造成物價上漲壓力

經濟部電價費率審議會19日拍板電價調整決策，10月起針對民生用電平均調漲0.71％。工商協進會表示，儘管產業用電未調整，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。