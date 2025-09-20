電價調漲 經部：小商家每月增70元費用

這次電價調漲終於輪到民生電價。10月民生（住宅及小商家）電價平均調3.12%，其中91萬小商家平均僅調0.96%，最多每月電費只增加70元，推估全年推升物價約0.053個百分點；住宅平均電價調漲後每度為2.89元，仍低於南韓3.96元。

過去電價調整偏重工業電價，主要是擔憂調漲民生電價影響範圍家家戶戶及物價。但因工業電價現平均每度4.27元，已經超過台電平均售電成本，因此不得不將調漲對象轉向民生電價。惟，經濟部這次調整民生電價，仍小心翼翼，僅採「微調」模式。

其中小商家部分，用電700度以下的兩個級距，每度僅調漲0.1元；700度以上都不調整。換言之，小店家每月最多只增加70元電費，主要是避免對物價影響。台電副總蔡志孟表示，這波電價調整，直接加上間接影響，全年推升物價上升0.053個百分點。但今年只剩三個月，今年對物價影響縮小至0.0133個百分點。

在住宅電價部分，經濟部次長賴建信表示，住宅平均電價調漲後每度為2.89元，仍低於南韓3.96元、新加坡6.8元、日本7.73元。