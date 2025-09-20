快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

雙重壓力夾擊 零售業叫苦 民生電價漲、最低工資也喊調升

經濟日報／ 記者侯思蘋謝柏宏／台北報導
經濟部19日召開電價費率審議會，10月起「微調」民生電價，小商家平均調幅0.96%，產業電價則凍漲。聯合報系資料照
經濟部19日召開電價費率審議會，10月起「微調」民生電價，小商家平均調幅0.96%，產業電價則凍漲。聯合報系資料照

經濟部昨（19）日召開電價費率審議會，10月起「微調」民生電價，小商家平均調幅0.96%，產業電價則凍漲。工商業界昨日表示，儘管產業用電未調整，電價調漲仍將直接影響廣大民生用戶與小商家，進而造成物價上漲壓力，加上9月下旬最低工資可能再漲，呼籲政府仍應關注業界的雙重壓力。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡指出，電價調漲將增加固定成本，進而影響純益，對零售業而言將構成壓力，許多業者目前會在短期內努力自行承擔成本，並加強年末促銷和活動力道來創造績效，但如果這些努力未能取得好的效果，明年形勢將更為不樂觀。

洪雅齡指出，電價一直是業界關注的重要固定成本。雖然政府已有考慮產業需求，但她仍希望政府能更具前瞻性地思考用電需求，並從大方向出發，分析其對各行各業的影響，實現公平的用電成本負擔。

她強調，民生用電並未獲得政府補貼，對於許多服務業而言，成本承擔相當沉重。儘管此次電價調漲幅度不大，但今年整體的純益已經出現困難，消費者購買力停滯，導致企業不敢將成本轉嫁給消費者，也無法調漲價格，許多企業內部正在討論如何由總部來吸收這些額外支出。

對於9月下旬也將討論的最低工資調漲，洪雅齡表示，連鎖產業早已感受到長期趨勢，協會對於最低工資的調漲不會持負面態度。但是最低工資的上漲會帶來溫和性通膨，並進一步推高物價，使消費者感受到壓力。

工商協進會表示，儘管產業用電未調整，電價調漲仍將影響廣大民生用戶與小商家，進而造成物價上漲壓力。工商界期盼政府持續密切觀察物價走勢，並適時採取因應措施，以穩定市場信心。

面對下周即將召開的最低工資審議委員會，工商協進會也呼籲，勞動部與各界代表能周延考量，在兼顧勞工薪資權益與避免加劇企業成本壓力之間，尋求務實的平衡點。

電價 壓力 物價

延伸閱讀

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

「充分考量物價影響」住宅電價調漲 政院：仍低於鄰近各國

電價平均漲0.71% 政院：漲完住宅電價仍較日韓低

電價調漲拍板！工商協進會：擔心民生用戶與小商家 造成物價上漲壓力

相關新聞

雙重壓力夾擊 零售業叫苦 民生電價漲、最低工資也喊調升

經濟部昨（19）日召開電價費率審議會，10月起「微調」民生電價，小商家平均調幅0.96%，產業電價則凍漲。工商業界昨日表...

電價調漲 經部：小商家每月增70元費用

這次電價調漲終於輪到民生電價。10月民生（住宅及小商家）電價平均調3.12%，其中91萬小商家平均僅調0.96%，最多每...

立院開議 朝野優先法案PK 外界關注三黨團

立法院新會期昨（19）日開議，外界關注三黨團優先法案。國民黨團總召傅崐萁表示，停砍公教年金將是國民黨開議後第一個優先法案...

政院推20項法案 未列財劃法

立法院新會期開議，行政院昨（19）日與立法院民進黨黨團進行行政立法會報，政院發言人李慧芝轉述，行政團隊說明新會期將推動的...

電價平均漲0.71% 政院：漲完住宅電價仍較日韓低

經濟部19日召開電價審議會，會中決議平均電價微幅調整0.71%。對此，行政院發言人李慧芝表示，對於電價審議會在綜合考量關...

電價調漲拍板！工商協進會：擔心民生用戶與小商家 造成物價上漲壓力

經濟部電價費率審議會19日拍板電價調整決策，10月起針對民生用電平均調漲0.71％。工商協進會表示，儘管產業用電未調整，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。