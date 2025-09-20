雙重壓力夾擊 零售業叫苦 民生電價漲、最低工資也喊調升

經濟部昨（19）日召開電價費率審議會，10月起「微調」民生電價，小商家平均調幅0.96%，產業電價則凍漲。工商業界昨日表示，儘管產業用電未調整，電價調漲仍將直接影響廣大民生用戶與小商家，進而造成物價上漲壓力，加上9月下旬最低工資可能再漲，呼籲政府仍應關注業界的雙重壓力。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡指出，電價調漲將增加固定成本，進而影響純益，對零售業而言將構成壓力，許多業者目前會在短期內努力自行承擔成本，並加強年末促銷和活動力道來創造績效，但如果這些努力未能取得好的效果，明年形勢將更為不樂觀。

洪雅齡指出，電價一直是業界關注的重要固定成本。雖然政府已有考慮產業需求，但她仍希望政府能更具前瞻性地思考用電需求，並從大方向出發，分析其對各行各業的影響，實現公平的用電成本負擔。

她強調，民生用電並未獲得政府補貼，對於許多服務業而言，成本承擔相當沉重。儘管此次電價調漲幅度不大，但今年整體的純益已經出現困難，消費者購買力停滯，導致企業不敢將成本轉嫁給消費者，也無法調漲價格，許多企業內部正在討論如何由總部來吸收這些額外支出。

對於9月下旬也將討論的最低工資調漲，洪雅齡表示，連鎖產業早已感受到長期趨勢，協會對於最低工資的調漲不會持負面態度。但是最低工資的上漲會帶來溫和性通膨，並進一步推高物價，使消費者感受到壓力。

工商協進會表示，儘管產業用電未調整，電價調漲仍將影響廣大民生用戶與小商家，進而造成物價上漲壓力。工商界期盼政府持續密切觀察物價走勢，並適時採取因應措施，以穩定市場信心。

面對下周即將召開的最低工資審議委員會，工商協進會也呼籲，勞動部與各界代表能周延考量，在兼顧勞工薪資權益與避免加劇企業成本壓力之間，尋求務實的平衡點。