電價調漲拍板！工商協進會：擔心民生用戶與小商家 造成物價上漲壓力

經濟部電價費率審議會19日拍板電價調整決策，10月起針對民生用電平均調漲0.71％。工商協進會表示，儘管產業用電未調整，電價調漲仍將直接影響廣大民生用戶與小商家，進而造成物價上漲壓力。工商界期盼政府持續密切觀察物價走勢，並適時採取因應措施，以穩定市場信心。

工商協進會表示，針對經濟部電價費率審議會本次所作的電價調整決策，工商界表示肯定，並理解並肯定審議會考量產業營運艱辛，決議產業用電不調整的務實做法，這有助於維持台灣產業的國際競爭力。

然而，對民生與小商家電價的調漲，工商協進會仍深感關切。工商界謹此提醒政府，儘管產業用電未調整，但電價調漲仍將直接影響廣大民生用戶與小商家，進而在民生消費端造成物價上漲壓力。這將直接影響民眾的購買力，特別是中低收入家庭的生活負擔。因此，工商界期盼政府持續密切觀察物價走勢，並適時採取因應措施，以穩定市場信心。

此外，工商界也期盼政府能審慎規劃能源轉型，在政策上做出務實調整，並積極推動台電財務與效率改革。唯有如此，才能真正實現能源與經濟的永續發展，避免未來一再因成本壓力而被迫調漲電價。

同樣地，面對下周即將召開的最低工資審議委員會，工商界也呼籲勞動部與各界代表能周延考量，在兼顧勞工薪資權益與避免加劇企業成本壓力之間，尋求務實的平衡點。

面對當前多重挑戰，工商界將持續扮演經濟穩定的基石，並期待與政府共同協商，確保台灣經濟的韌性與長遠活力。