反映發電成本 電價審議將民生用電調漲0.71%、產業用電不變
經濟部今天舉行114年第2次電價費率審議會，審議會考量電價仍未能反映成本且台電公司鉅額虧損的情形下，電價仍須適度反映。由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，平均電價調整0.71%。
民生電價為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，住宅700度以下每度調漲0.1元、701 至1,000度每度調漲 0.2元、1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元、701度以上不調整，以減少物僓波動。
