小商家電價漲定了！通膨又要來？學者這麼說

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沈重。

中央大學經濟系教授吳大任表示，民生電價漲3%影響有限，因為一般家庭如果是100元，增加3元，如果是1000元，增加30元，還買不到一個便當，實質影響有限。

不過，因為漲價對象包括小商家，對於一些用電特別多的是餐飲業，客人上門不能不開冷氣，影響就會比較大，而且一定會將成本加上去，會對物價有點衝擊。

吳大任表示，能源產業連關性遍及各行各業，生產或消費都要用到，影響是全面性，這次漲民生電價，與內需相關餐飲旅宿相關性大，在消費者物價指數（CPI）結構影響的是外食，未來外食費要降就不容易，所以如果能夠不漲最好不要漲。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生也說，此次調漲對象及漲幅，衝擊有限，但小商家因為都是薄利多銷，沒有能力吸收，轉嫁成本機會更高，會讓物價有機會上來，價格上調比重不高，雖然不至於在數據上明顯顯現，但主要顯現是外食費用上升，民眾對物價上揚感受更明顯，生活更沈重，主要是對中等收入或以下民眾會覺得生活壓力增加。

邱達生觀察，央行理覽事會議昨天沒有降息，也許已經預先考慮電價小漲變數，預期接下來物價有機會往上，所以央行決議不降息。其次，原本政府堅持不發現金，就是打算補貼台電虧損，現在被迫發現金，所以只好回頭漲電價，加上目前夏季用電高峰已過才漲價，「看起來政府還是算得很精」。

今年以來CPI已經連續四個月小於2%，且降幅明顯，漲電會會不會造成通膨又回到2%以上？兩人都說不太可能，因為美國關稅衝擊造成進口物價下降，需求低迷，對物價也有壓抑作用。