快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聽新聞
0:00 / 0:00

小商家電價漲定了！通膨又要來？學者這麼說

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
小商家及住宅電價將漲，大家又要擔心物價是不是跟著漲。圖／本報資料照片
小商家及住宅電價將漲，大家又要擔心物價是不是跟著漲。圖／本報資料照片

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沈重。

中央大學經濟系教授吳大任表示，民生電價漲3%影響有限，因為一般家庭如果是100元，增加3元，如果是1000元，增加30元，還買不到一個便當，實質影響有限。

不過，因為漲價對象包括小商家，對於一些用電特別多的是餐飲業，客人上門不能不開冷氣，影響就會比較大，而且一定會將成本加上去，會對物價有點衝擊。

吳大任表示，能源產業連關性遍及各行各業，生產或消費都要用到，影響是全面性，這次漲民生電價，與內需相關餐飲旅宿相關性大，在消費者物價指數（CPI）結構影響的是外食，未來外食費要降就不容易，所以如果能夠不漲最好不要漲。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生也說，此次調漲對象及漲幅，衝擊有限，但小商家因為都是薄利多銷，沒有能力吸收，轉嫁成本機會更高，會讓物價有機會上來，價格上調比重不高，雖然不至於在數據上明顯顯現，但主要顯現是外食費用上升，民眾對物價上揚感受更明顯，生活更沈重，主要是對中等收入或以下民眾會覺得生活壓力增加。

邱達生觀察，央行理覽事會議昨天沒有降息，也許已經預先考慮電價小漲變數，預期接下來物價有機會往上，所以央行決議不降息。其次，原本政府堅持不發現金，就是打算補貼台電虧損，現在被迫發現金，所以只好回頭漲電價，加上目前夏季用電高峰已過才漲價，「看起來政府還是算得很精」。

今年以來CPI已經連續四個月小於2%，且降幅明顯，漲電會會不會造成通膨又回到2%以上？兩人都說不太可能，因為美國關稅衝擊造成進口物價下降，需求低迷，對物價也有壓抑作用。

外食 電價 消費者物價指數

延伸閱讀

促使民生電價合理化 經濟部：民生用電漲3.12%

小店家及家庭電價調3%？商總：微調 OK！盼爭取只調1%

徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

電價10月擬漲2至3％…1400萬戶受影響！遭轟：錯誤能源政策全民承擔

相關新聞

促使民生電價合理化 經濟部：民生用電漲3.12%

經濟部今（19）日召開電價審議委員會，拍板調漲電價，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於...

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

經濟部19日召開電價費率審議會，決定10月電價。電價審議會考量電價仍未能反映成本且台電公司鉅額虧損的情形下，電價仍須適度...

電價審議委員會拍板 民生電價微幅調漲

經濟部今（19）日召開電價審議委員會，拍板調漲電價，商總理事長、電價審議委員許舒博會後透露，產業電價凍漲，小商家微幅調整...

民生電價傳將漲3% 許舒博：爭取只漲1%

電價審議委員會今（19）日開會，拍板下半年電價漲幅，外傳此次產業電價凍漲、民生電價調漲3%，商總理事長許舒博則表示，並不...

小店家及家庭電價調3%？商總：微調 OK！盼爭取只調1%

經濟部擬調整民生電價3%，估計約1,400萬戶家庭及小商家受影響。商總理事長許舒博19日受訪表示，電價適度調一點必須要接...

電價調漲拍板！工商協進會：擔心民生用戶與小商家 造成物價上漲壓力

經濟部電價費率審議會19日拍板電價調整決策，10月起針對民生用電平均調漲0.71％。工商協進會表示，儘管產業用電未調整，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。