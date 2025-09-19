促使民生電價合理化 經濟部：民生用電漲3.12%

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部今（19）日召開電價審議委員會，宣布民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化。記者曾吉松／攝影
經濟部今（19）日召開電價審議委員會，宣布民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化。記者曾吉松／攝影

經濟部今（19）日召開電價審議委員會，拍板調漲電價，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，民生用電漲3.12%，平均電價調整0.71%。

賴建信表示，此次調整的民生電價部分，大多採用累進電價，前三段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，住宅700度以下每度調漲0.1元、701至1000度每度調漲0.2元、1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元、701度以上不調整，以減少物價波動。

賴建信指出，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價每度2.77元，遠低於台電今年1-7月平均售電成本3.80元，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。

賴建信表示，本次電價調整後，一般四口之家用電約700度，每度調整0.1元，平均每月電費最多增加70元，而小商店每月電費最多只增加70元。另搭配配套措施，農漁、學校、社福團體及使用維生輔具的身障家庭，電價不調整。

