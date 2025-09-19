貝萊德 iShares 快閃店登場信義區 迎接首檔 ETF 009813發行
貝萊德投信9月19至22日在台北信義區香堤大道推出「貝萊德iShares限時快閃店」。活動以「互動投資體驗」為主軸，結合遊戲化體驗（如投籃挑戰）、拍照打卡等元素，讓民眾在輕鬆氛圍中認識ETF理財，並理解其如何成為掌握全球市場趨勢、規劃長期資產配置的重要工具。
貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「貝萊德iShares快閃店不僅是一場活動，更是我們推動普惠金融的重要一步。我們希望透過創新的方式，讓台灣投資人能更貼近市場趨勢，並以親身體驗了解ETF如何成為日常理財的關鍵工具，從互動與參與中看見投資的價值，並真正實踐『好的投資 人人有得』的精神。」
快閃店同時迎接貝萊德iShares首檔在台發行的ETF：「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）」。該ETF追蹤標普500卓越50指數，鎖定美國市值50大企業，涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業，瞄準美股的成長潛力，提供投資人長期配置美國核心企業的選擇。
作為全球最大的ETF品牌，貝萊德iShares已深耕全球25年，管理資產規模突破5兆美元，擁有超過1,600檔產品。藉由在地平台結合全球經驗，貝萊德iShares期望為台灣投資人帶來更多元、創新且具國際視野的投資解決方案，並持續推動台灣資本市場的發展。
