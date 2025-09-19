聽新聞
小店家及家庭電價調3%？商總：微調 OK！盼爭取只調1%
經濟部擬調整民生電價3%，估計約1,400萬戶家庭及小商家受影響。商總理事長許舒博19日受訪表示，電價適度調一點必須要接受，但不要調太多，希望調幅能再往下降，「希望只有1%，努力看看」。
他表示，前幾次都是製造業調，中小店家及家庭都未動，如果要調電價，「微調OK」，因為小店家還是會影響物價。
經濟部今日下午舉行電價審議會，許舒博是在會前受訪表示。他說，這次若小店家及家庭調漲電價，「讓工商界有一點平衡」。
他表示，台電虧損是配合政府政策，政府該撥補的還是要撥補。今年因國際燃料價格下降，台電有望不會虧損，本來希望全面凍漲，現在若要微調，希望幅度不要太大。
他提及，下周五最低工資審議即將登場，勢在必調，如果電價和最低工資都調，就是雙重壓力。他已跟勞動部長洪申翰表達「不要一刀切」，對於受困產業要有配套措施，否則就是雪上加霜。
