民生電價傳將漲3% 許舒博：爭取只漲1%

電價審議委員會今（19）日開會，拍板下半年電價漲幅，外傳此次產業電價凍漲、民生電價調漲3%，商總理事長許舒博則表示，並不反對微幅調漲，「當然希望調整幅度只有1%，會朝這個方向努力。」

許舒博表示，前兩次審議會都是調整產業電價，民生與小商家都凍漲，如果要調整，微幅調整是可以，但幅度不要太高，畢竟小商家的電價調整，還是會帶動物價上漲，也希望3%還有調降的空降。

許舒博也說，此次若是民生用電微幅調整，也可以讓工商界心裡平衡一點，否則工總會認為，每是都是製造業在漲。

對於外界認為，漲電價是因為政府撥補台電案遲遲無法獲得立院同意，許舒博則認為，配合政府與營業上的虧損是兩回事，如果是配合政府穩定物價，那政府就應該撥補，多次在野黨立委喊話。但他也說，如果是因為營業上的虧損，要轉嫁到老百姓或產業界身上，「那我們不會接受」。

許舒博也說，今年台電營業上是正向，國際原物料價格下跌，因此有些微獲利，本來希望全面凍漲，如果真的要調整，也希望幅度不要太大。