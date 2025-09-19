降息循環啟動！台股獲AI需求加持、科技動能續航

聯準會（Fed）宣布降息後，貨幣政策由緊轉鬆，將有助於降低資金成本與融資壓力，進一步支撐企業資本支出，特別是AI與科技產業的大規模投資計畫。在台灣市場，出口動能持續強勁，8月出口年增率高達34.1%，其中以資通訊產品及半導體零組件表現最為突出，主要受惠於全球雲端服務商持續擴大資本支出，推升AI伺服器需求。

在亞洲，中國物價結構逐步改善，政策持續透過財政與貨幣工具支撐內需，日本則雖短期受到政治不確定性干擾，但中長期仍仰賴薪資成長及企業投資帶來的正向循環。區域政策基調偏向寬鬆，對科技產業長期發展構成有利環境。

雖然國際貿易摩擦與關稅政策可能帶來短期波動，但長期來看，AI相關應用需求仍將驅動台灣產業升級，科技產業將持續是台股成長的核心主軸。傳統第2、4季中，半導體、IC設計及伺服器相關個股漲幅明顯，顯示資金集中於科技核心產業。

同時，受惠於年底傳統消費旺季與作帳行情，第4季表現歷史上普遍偏強，市場樂觀看待年底資金動能延續。法人指出，當前利率環境若進入下降循環，科技企業的籌資成本將進一步降低，有助於研發支出與產能擴充，將台灣在全球供應鏈的關鍵地位更加鞏固。

雖然國際貿易摩擦與關稅政策仍是潛在風險，但AI應用需求的強勁支撐，已使科技產業成為台股表現的主軸，短期波動不改長期趨勢。

聯邦投信指出，在此背景下，AI與半導體產業的長期紅利值得投資人關注，透過精選具有國際競爭力的代表性企業，可望同時掌握成長潛力與穩健收益。

聯邦精選科技基金鎖定台灣優勢科技產業，包括半導體、人工智慧與雲端應用等供應鏈領域，並透過專業團隊篩選具備研發能量與具有潛在成長機會的科技公司，協助投資人參與台股核心科技產業的結構性機會。

聯邦投信強調，隨著全球貨幣政策可能由緊轉鬆，投資環境逐步改善，科技創新趨勢帶來的中長期價值更顯突出，投資人若能及早布局，將有機會在波動市場中掌握長期成長契機。