快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

降息循環啟動！台股獲AI需求加持、科技動能續航

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會（Fed）宣布降息後，貨幣政策由緊轉鬆，將有助於降低資金成本與融資壓力，進一步支撐企業資本支出，特別是AI與科技產業的大規模投資計畫。在台灣市場，出口動能持續強勁，8月出口年增率高達34.1%，其中以資通訊產品及半導體零組件表現最為突出，主要受惠於全球雲端服務商持續擴大資本支出，推升AI伺服器需求。

在亞洲，中國物價結構逐步改善，政策持續透過財政與貨幣工具支撐內需，日本則雖短期受到政治不確定性干擾，但中長期仍仰賴薪資成長及企業投資帶來的正向循環。區域政策基調偏向寬鬆，對科技產業長期發展構成有利環境。

雖然國際貿易摩擦與關稅政策可能帶來短期波動，但長期來看，AI相關應用需求仍將驅動台灣產業升級，科技產業將持續是台股成長的核心主軸。傳統第2、4季中，半導體、IC設計及伺服器相關個股漲幅明顯，顯示資金集中於科技核心產業。

同時，受惠於年底傳統消費旺季與作帳行情，第4季表現歷史上普遍偏強，市場樂觀看待年底資金動能延續。法人指出，當前利率環境若進入下降循環，科技企業的籌資成本將進一步降低，有助於研發支出與產能擴充，將台灣在全球供應鏈的關鍵地位更加鞏固。

雖然國際貿易摩擦與關稅政策仍是潛在風險，但AI應用需求的強勁支撐，已使科技產業成為台股表現的主軸，短期波動不改長期趨勢。

聯邦投信指出，在此背景下，AI與半導體產業的長期紅利值得投資人關注，透過精選具有國際競爭力的代表性企業，可望同時掌握成長潛力與穩健收益。

聯邦精選科技基金鎖定台灣優勢科技產業，包括半導體、人工智慧與雲端應用等供應鏈領域，並透過專業團隊篩選具備研發能量與具有潛在成長機會的科技公司，協助投資人參與台股核心科技產業的結構性機會。

聯邦投信強調，隨著全球貨幣政策可能由緊轉鬆，投資環境逐步改善，科技創新趨勢帶來的中長期價值更顯突出，投資人若能及早布局，將有機會在波動市場中掌握長期成長契機。

AI 半導體

延伸閱讀

Fed 開啟寬鬆周期 富蘭克林華美：長天期投資級債後市可期

00878填息了…降息題材加持壽險股！分析師：將迎來雙重利多

聯準會降息翌日 美股上演創紀錄四重奏 輝達入股英特爾提振晶片股

Fed降息1碼 鮑爾強調是「風險控管」

相關新聞

獲 AI 伺服器冷卻系統大廠大單！瀧澤科「取消無薪假」正常開工了

工具機大廠瀧澤科（6609）19日宣布，因應工作需要，即日起取消無薪假，恢復正常工作日程；瀧澤科表示，公司近日接大國外A...

曾稱霸英國的1鎊商店Poundland，為何走向今天掙扎求生？

「所有商品都賣1英鎊，這間公司也賣1英鎊。」大部分人都不免要為生活精打細算，因此標榜低廉均一售價的商店，在很多國家都大行其道，例如台灣有10元商店、日本有百元商店，英國也有1鎊商店，但如今英國的1鎊店卻深陷窘境——曾以「所有商品售價都是1英鎊」聞名全英國的Poundland連鎖零售店，在面臨嚴峻的財務困境後，於2025年6月出售易主，出售價格正如商店名稱，以象徵性的1英鎊價格賣給了美國投資公司Gordon Brothers旗下子公司Peach Bidco。

美年底前將續降息 台灣央行何時跟進？法人估：年底利率將連七凍

美國聯準會（Fed）18日凌晨確定重啟降息循環，台灣央行同日理監事會則是維持原利率不變，沒有跟進美國降息。法人分析，儘管...

降息循環啟動！台股獲AI需求加持、科技動能續航

聯準會（Fed）宣布降息後，貨幣政策由緊轉鬆，將有助於降低資金成本與融資壓力，進一步支撐企業資本支出，特別是AI與科技產...

彭博新能源財經報告：風險重估潮下 全球再生能源投資仍創歷史新高

2025年上半年，全球新增再生能源專案的投資達3,860億美元，較去年同期成長10%，創歷史新高。根據彭博新能源財經的《...

聯準會重啟降息 全球股債「新轉折」三大投資趨勢

9月成為市場關注重心的轉捩點，市場關注焦點從4月的美國關稅貿易政策對經濟成長與通膨的衝擊，轉向至聯準會重啟降息對於金融市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。