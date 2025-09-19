快訊

彭博新能源財經報告：風險重估潮下 全球再生能源投資仍創歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
風力發電示意圖。圖／AI生成
風力發電示意圖。圖／AI生成

2025年上半年，全球新增再生能源專案的投資達3,860億美元，較去年同期成長10%，創歷史新高。根據彭博新能源財經的《2025年下半年再生能源投資追蹤》報告，大型地面型太陽能和陸域風電的資產融資金額卻較2024年上半年下降13%，占整體投資中比例降至2006年以來最低。

彭博新能源財經指出，大型地面型太陽能投資受到的衝擊尤其明顯，融資金額較去年同期下降19%。投資年減幅最大的市場，包括中國大陸、西班牙、希臘和巴西，皆面臨棄電及負電價風險上升，顯示投資人愈來愈關注收益風險。在政府競價支持或企業能源需求強勁的市場，大型地面型太陽能投資較為強勁。

分散式太陽能專案的投資成長，有效彌補大型專案融資的下降。由於這類專案部署迅速，能在重大政策變動前搶先營運，避免影響收益或回報。以中國大陸為例，在監管政策調整導致再生能源面臨電價波動風險之前，分散式太陽能投資較去年同期成長近一倍，而大型地面型太陽能裝機則下降28%。

離岸風電也是推動投資創新高的關鍵，2025年上半年吸引390億美元投資，超過2024年全年310億美元的投資總額。該領域的資產融資主要受大型專案和政府標案時程驅動，投資金額隨時間波動屬正常現象。中國大陸以外地區的專案成本上升，也推升投資成長。

彭博新能源財經清潔能源業務主管Meredith Annex表示：「再生能源投資人和開發商正在重新評估資本配置，將優先投資回報率最高的專案。2025年上半年大型地面型太陽能和陸域風電融資下降，對專案儲備造成衝擊，這種趨勢可能延續。」

在所有主要地區中，美國2025上半年新增再生能源投資降幅最大，承諾投資金額較2024年下半年減少205億美元（降幅36%）。這反映2024年美國聯邦大選的影響：開發商為鎖定稅收抵免資格於去年年底競相開工，但因今年風電領域等政策環境惡化，以及關稅不確定性加劇，投資活動放緩。

Annex表示：「在具備穩定收益機制的市場中，再生能源投資維持成長動能。然而，在收益穩定性出現變化的市場，特別是美國或中國大陸這類政策調整較大的地區，則面臨投資的景氣循環。」

相較之下，歐盟27國在2025年上半年投資金額較2024年下半年增加近300億美元，成長63%。這些顯示企業正將資本從美國轉向歐洲，特別是在離岸風電領域，多家開發商已將重心從美國專案轉向北海場址。

新興再生能源市場在2024年成長顯著，但2025年上半年新增投資大多持平，未進一步提升占全球總投資的比例。東南亞和拉丁美洲是例外，東南亞投資金額較2024年下半年成長7%，而拉丁美洲的較小市場獲得迄今最大的區域投資比例。

中國大陸仍是最大市場，2025年上半年占全球新增投資的44%。

太陽能

