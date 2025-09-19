快訊

聯準會重啟降息 全球股債「新轉折」三大投資趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年主要股市及債市表現。(資料來源：Bloomberg)
9月成為市場關注重心的轉捩點，市場關注焦點從4月的美國關稅貿易政策對經濟成長與通膨的衝擊，轉向至聯準會重啟降息對於金融市場的影響。 國泰投顧認為，在聯準會貨幣政策「新轉折」下，將對三大投資趨勢更加推波助瀾，包含：聯準會降息所帶來投資市場結構性轉折、美股企業獲利上調動能領先全球、全球固定收益領域投資機會放大。

美國勞動力市場數據疲軟，呼應聯準會指出「風險平衡似乎正在發生變化」的評論。9月初，美國勞工統計局（BLS）下修2024年4月到2025年3月的就業人數超過90萬，顯示過去一年的每月新增就業人數數據可能比原先公布少一半，每月實際新增就業人數僅增加7萬多人，低於原先公布每月新增就業人數14萬多人，這些修正可能意味著聯準會焦點將更關注勞動市場變化，也暗示聯準會降息將從可選性到必要性，從原先猶豫思考是否降息到接下來的降息幅度多寡。國泰投顧認為，對投資市場標誌著結構性轉折：美國短天期殖利率下降更快、美元進一步走弱、以及對於利率敏感性資產重新帶來推動力，例如美國成長股、美國中小型股。

結構性轉折中，美股後市表現值得再度關注。今年以來美國股市總報酬主要受企業獲利增長推動，且預估美股企業的每股盈餘上修幅度持續加速，根據摩根士丹利研究，截至9月初市場分析師對美股企業獲利營收上調預期數量減去下調預期數量比例加速增長超過15%，領漲全球其他主要股市，這股「獲利驅動」的行情，若再疊加聯準會貨幣寬鬆政策提供的新催化劑，美國利率下降將對美股帶來乘數擴張效果，國泰投顧預估，全球股市將再次聚焦「美國股市」，更值得留意是，股市潛在動能表現將進一步擴散，包含美國大型科技股、受惠人工智慧相關類股，以及可望在降息後受惠借貸成本下降的美國中小型股。

聯準會立場的轉變放大全球固定收益領域的機會，隨著利率下行，將帶動債券價格走升。然而，廣泛債市資產雨露均霑同時 ，「新興市場債」更值得投資人注意，目前許多新興市場國家基本面持續改善，美元進一步走弱更加強化新興市場基本面優勢，美債殖利率下行推動新興市場美元主權債報酬。與此同時，新興市場美元主權債殖利率達7.29%、高於美國非投資等級債6.78%、美國投資等級債4.91%，為主要固定收益領域中收益具吸引力的資產類別，目前的實質殖利率同樣為金融海嘯後以來高點，解釋為何新興市場債持續在今年以來表現領漲（+8.72%）。

