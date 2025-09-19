獲 AI 伺服器冷卻系統大廠大單！瀧澤科「取消無薪假」正常開工了

工具機大廠瀧澤科（6609）19日宣布，因應工作需要，即日起取消無薪假，恢復正常工作日程；瀧澤科表示，公司近日接大國外AI伺服器冷卻系統大廠走心式車床大單，為趕工生產，員工恢復正常工作日程，趕工生產出貨。

瀧澤科原訂自8月22日起，每週五集中排休，預計實施三個月。換言之，這項措施僅實施四週即告取消。而除了工具機接獲大單，大陸廠生產線也滿載之外，瀧澤科印刷電路板（PCB）精密鑽孔設備的訂單，近期亦明顯增溫。

據了解，瀧澤科是接獲國外伺服器冷卻系統大廠的訂單，主要應用於AI伺服器、數據中心伺服器冷卻零件加工所需。瀧澤科藉此也打入AI伺服器國際大廠供應鏈。

瀧澤科最新開發的高階走心式車床，今年3月曾於台北國際工具機展中展出，標榜精度更高，應用範圍更廣，涵蓋航太、醫療及半導體、AI伺服器等領域。

另外，台灣電路板產業國際展將於10月中登場，瀧澤科此次也參展積極搶單，瀧澤科憑藉雄厚工具機研製基礎，結合日系硬體技術，搭配德國SIEB & MEYER控制器，開發生產高效能、高精度的PCB鑽孔機。

瀧澤科是在8月中公告，自8月22日起每周五「鼓勵員工集中排休（做四休三）」，緊接著百德機械、程泰集團也都陸續啟動做四休三的無薪假；不過，百德隨後表示，由於客戶訂單調整，已恢復正常工作日程。

台灣機械公會理事長莊大立稍早表示，目前工具機廠商「做四休三」的情況越來越多，在美台疊加對等關稅、以及新台幣匯率依舊強勢的衝擊下，台灣工具機廠接單普遍趨緩，市場觀望氣氛濃厚。