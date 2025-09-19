巴克萊估台灣央行下季、明年第2季降息

巴克萊銀行（Barclays）經濟學家Bumki Son分析，台灣央行決定透過公開市場操作，注入流動性，代表了台灣央行意識到體系內存在一些信貸壓力，立場出現小幅轉變。巴克萊預估，台灣央行今年第4季有降息的可能，明年第2季也將再降息。

彭博資訊報導，巴克萊對台灣的國內生產毛額（GDP）成長率的預估雖高於市場共識，但仍認為下季有降息空間。巴克萊重新調整對台灣央行寬鬆周期的預期，目前估會在今年12月與2026年6月各降息一次。

巴克萊說，台灣央行12月可能考慮降息的因素包括：內需持續疲軟、貸款集中於房貸的情況進一步降低、第4季消費者物價指數（CPI）溫和回落至大約1.5%、及全球貨幣政策的寬鬆周期等。

巴克萊指出，台灣央行若開啟這一輪的寬鬆周期，更可能是基於金融穩定、通膨與全球貨幣政策環境的「再校準」，而非大幅度的全面寬鬆。預期台灣的通膨壓力直至明年上半年仍可維持溫和的狀態；在經濟成長放緩的情況下，央行將致力於將實質利率維持在0%～0.5%區間。

台灣央行目前已連續六季維持利率不變，因台灣景氣穩健讓決策官員繼續觀望。不過，這是因為台灣具有在電子業居主導地位的優勢，半導體需求強勁所致，部分內需產業的疲弱因而被掩蓋，私人消費動能亦已連續兩個季減弱，放無薪假的勞工人數增加。