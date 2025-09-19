美年底前將續降息 台灣央行何時跟進？法人估：年底利率將連七凍

美國聯準會（Fed）18日凌晨確定重啟降息循環，台灣央行同日理監事會則是維持原利率不變，沒有跟進美國降息。法人分析，儘管Fed年底前還會在降息，但是台灣央行預期在通膨可控、房市續緊縮、經濟成長有下修疑慮等，因此第4季央行理監事會應仍維持利率不變，也就是將會連七凍。

央行18日理監事會為維持整體金融穩健發展，決議維持原利率不變，符合市場預期，但是美Fed啟動降息循環，年底前可能將再降息一到兩次、降1碼至3碼之間，市場關切央行今年內是否可能跟進降息，還是要等到2026年上半年？

國票投顧投研部指出，央行此次理監事會不跟進降息，維持利率連六凍，主要考量包括，今年國內通膨呈緩步回降趨勢不變，CPI及核心CPI皆預測降至2%以下；今年國內景氣優於預期，且明年經濟成長力道尚屬溫和；維持原政策利率不變，以檢視緊縮貨幣政策對通膨及經濟活動的累積效果及影響，將有助於整體經濟金融穩健發展。

國票投顧投研部分析，2025上半年GDP因廠商提前拉貨而大幅優於預期，2025第3季GDP在AI需求持續擴張帶動國外淨需求增長而上修，再加上第4季將普發現金，可望帶動民間消費動能回升，綜合考量認為國內經濟仍會成長，但下半年增速可能較上半年有所放緩。

國票投顧投研部分析，今年雖因台幣升值、進口成本下降及油價下跌影響，而使通膨回落，但服務類價格漲幅因其價格僵固性而難以下降，再加上10月恐將調漲電價，預期全年通膨回落幅度恐較小，因此預估CPI增幅仍會高於央行期望降息標準的1.5%，據此故今年內無降息空間，另外，央行此次理監事會維持房市信用管制措施未放鬆，基於房市轉趨緊縮及經濟成長有下修疑慮，央行據此也無升息必要，因此研判央行將維持利率不變直到2025年底，也就是下一次的理監事會，估央行將決議利率連七凍。