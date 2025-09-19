快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

展望第4季 瀚亞：不投資的風險更高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025第4季海外股市展望。(資料來源：瀚亞投信)
2025第4季海外股市展望。(資料來源：瀚亞投信)

在市場情緒好轉的帶動下，全球股市普遍走高。瀚亞投信表示，展望2025年第4季，持續看好美國、歐洲、日本與印度等主要市場。儘管短線股市已漲多，但考量「不投資的風險更高」，建議投資人應持續參與市場，掌握中長期行情。

瀚亞投信投資長林如惠指出，全球經濟維持溫和成長，貨幣政策偏向寬鬆，有利股市中長期表現。近期市場上漲主要反映降息預期與關稅不確定性逐步消除等利多因素。雖然美股估值已達相對高點，亞股評價相對具吸引力，建議投資人分散配置，布局全球股票，以降低單一市場風險。

瀚亞投信海外股票部協理林庭樟表示，關稅疑慮減弱、美股財報亮眼，加上聯準會即將降息，市場看好標普500指數進一步走升。雲端業者上調2025年資本支出，並正向看待2026年支出規模，預期受惠於晶片與規格升級，AI加速器市場在今明兩年有望大幅成長。

歐洲方面，美國與歐盟達成重大貿易協議，消除不確定性，加上歐元持續升值，有利歐股表現。全球資產重新配置趨勢明顯，今年以來資金持續流入歐洲，瀚亞投信偏多看待歐股中長期表現。

日本方面，新的貿易協議大幅下調汽車關稅，有助提升GDP成長率，推升日股創下歷史新高。企業基本面改善、日本經濟重回正軌，市場持續上調企業獲利與評價。瀚亞投信建議可透過定期定額方式布局日股基金，參與後市行情。

印度方面，雖受關稅影響在本波漲勢中相對落後，但林庭樟指出，印度經濟主要動能來自內需與消費，高關稅對外貿影響有限。印度政府積極推動刺激政策，包括降低企業融資成本、調降GST稅率、激勵民間消費，以維持經濟穩定增長。目前市場靜待美印新協議落地，印股短線雖有震盪，但中長期仍可望回歸基本面成長軌道。

中國大陸股市近期受資金引導、AI發展、供給側改革與關稅變化等因素激勵，推升股市來到近十年新高。惟中國經濟發展方向與產業秩序是否能明確且持續，仍有待觀察。

關稅 印度

延伸閱讀

聯準會降息翌日 美股上演創紀錄四重奏 輝達入股英特爾提振晶片股

Fed降息1碼 鮑爾強調是「風險控管」

關鍵物資降稅 有望延長

Fed啟動降息 新興市場股債迎利多

相關新聞

獲 AI 伺服器冷卻系統大廠大單！瀧澤科「取消無薪假」正常開工了

工具機大廠瀧澤科（6609）19日宣布，因應工作需要，即日起取消無薪假，恢復正常工作日程；瀧澤科表示，公司近日接大國外A...

曾稱霸英國的1鎊商店Poundland，為何走向今天掙扎求生？

「所有商品都賣1英鎊，這間公司也賣1英鎊。」大部分人都不免要為生活精打細算，因此標榜低廉均一售價的商店，在很多國家都大行其道，例如台灣有10元商店、日本有百元商店，英國也有1鎊商店，但如今英國的1鎊店卻深陷窘境——曾以「所有商品售價都是1英鎊」聞名全英國的Poundland連鎖零售店，在面臨嚴峻的財務困境後，於2025年6月出售易主，出售價格正如商店名稱，以象徵性的1英鎊價格賣給了美國投資公司Gordon Brothers旗下子公司Peach Bidco。

美年底前將續降息 台灣央行何時跟進？法人估：年底利率將連七凍

美國聯準會（Fed）18日凌晨確定重啟降息循環，台灣央行同日理監事會則是維持原利率不變，沒有跟進美國降息。法人分析，儘管...

聯準會重啟降息 全球股債「新轉折」三大投資趨勢

9月成為市場關注重心的轉捩點，市場關注焦點從4月的美國關稅貿易政策對經濟成長與通膨的衝擊，轉向至聯準會重啟降息對於金融市...

巴克萊估台灣央行下季、明年第2季降息

巴克萊銀行（Barclays）經濟學家Bumki Son分析，台灣央行決定透過公開市場操作，注入流動性，代表了台灣央行意...

展望第4季 瀚亞：不投資的風險更高

在市場情緒好轉的帶動下，全球股市普遍走高。瀚亞投信表示，展望2025年第4季，持續看好美國、歐洲、日本與印度等主要市場。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。