展望第4季 瀚亞：不投資的風險更高

在市場情緒好轉的帶動下，全球股市普遍走高。瀚亞投信表示，展望2025年第4季，持續看好美國、歐洲、日本與印度等主要市場。儘管短線股市已漲多，但考量「不投資的風險更高」，建議投資人應持續參與市場，掌握中長期行情。

瀚亞投信投資長林如惠指出，全球經濟維持溫和成長，貨幣政策偏向寬鬆，有利股市中長期表現。近期市場上漲主要反映降息預期與關稅不確定性逐步消除等利多因素。雖然美股估值已達相對高點，亞股評價相對具吸引力，建議投資人分散配置，布局全球股票，以降低單一市場風險。

瀚亞投信海外股票部協理林庭樟表示，關稅疑慮減弱、美股財報亮眼，加上聯準會即將降息，市場看好標普500指數進一步走升。雲端業者上調2025年資本支出，並正向看待2026年支出規模，預期受惠於晶片與規格升級，AI加速器市場在今明兩年有望大幅成長。

歐洲方面，美國與歐盟達成重大貿易協議，消除不確定性，加上歐元持續升值，有利歐股表現。全球資產重新配置趨勢明顯，今年以來資金持續流入歐洲，瀚亞投信偏多看待歐股中長期表現。

日本方面，新的貿易協議大幅下調汽車關稅，有助提升GDP成長率，推升日股創下歷史新高。企業基本面改善、日本經濟重回正軌，市場持續上調企業獲利與評價。瀚亞投信建議可透過定期定額方式布局日股基金，參與後市行情。

印度方面，雖受關稅影響在本波漲勢中相對落後，但林庭樟指出，印度經濟主要動能來自內需與消費，高關稅對外貿影響有限。印度政府積極推動刺激政策，包括降低企業融資成本、調降GST稅率、激勵民間消費，以維持經濟穩定增長。目前市場靜待美印新協議落地，印股短線雖有震盪，但中長期仍可望回歸基本面成長軌道。

中國大陸股市近期受資金引導、AI發展、供給側改革與關稅變化等因素激勵，推升股市來到近十年新高。惟中國經濟發展方向與產業秩序是否能明確且持續，仍有待觀察。