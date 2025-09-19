聯準會啟動降息 景順：新興市場迎利多

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，預期美國在年底前將再降息兩次，每次一碼（25個基本點），並於2026年初再降一次。若聯準會在年底前持續降息，將可能進一步壓低美元走勢，為亞洲央行創造更多降息空間。在美元走弱、亞太地區貨幣政策趨於寬鬆，以及油價回落的情況下，新興市場往往表現優於已開發市場。目前，新興市場股票評價約為已開發市場的三分之二，具備良好投資價值。

美國聯準會宣布降息一碼（25個基本點），將聯邦基金利率區間下調至4%到4.25%，並暗示未來可能進一步寬鬆。然而，聯準會主席鮑爾的發言略顯鷹派，未明確承諾達成中性利率，僅表示目前政策立場「更接近中性」，並指出決策方向正朝著中性方向發展。

美股指數期貨在亞洲早盤交易中走揚，對聯準會降息決策反應正面；不過，美國公債下跌，顯示部分投資人對聯準會未採取更鴿派立場、更大的降息幅度感到失望。歷史上，在聯準會啟動寬鬆周期後的12至18個月內，如果經濟未陷入衰退，美股通常表現亮眼。我們認為本輪降息周期中，美股已消化大部分的降息預期。

在聯準會這一輪新的寬鬆周期中，投資人應維持多元化投資組合，並可選擇性地增加新興市場股票及當地貨幣計價債券的配置。此外，在利率走低的環境下，房地產市場的表現也有望受惠。