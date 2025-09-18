下月起民生用電擬調漲3% 影響約1400萬戶住家、小商家

經濟部今天召開電價費率審議會，敲定十月起的電價是否調整，外界原本預期的電價凍漲落空，經濟部爭取民生類的住家、小商家電價適度反映成本微幅漲價，但每月七百度以下用戶每月新增電費壓在百元以內，約一千四百萬戶住宅、小商家都會受影響，平均調幅控制在百分之三以內；至於產業電價連續四次調漲後，這次將凍漲。

台電未獲撥補爭取微調

台電目前仍有超過四千億元的累積虧損，財務壓力相當沉重。根據台電財報，台電今年自四月以來已由虧轉盈，截至今年前七月累計稅前盈餘四十一億元，台電董事長曾文生預告，全年有望打平。不過，政府三度編一千億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺，因此台電爭取微調民生電價，以減少虧損，過去多次不在漲價行列的民生用電，則成為調整的重點。

對於民生電價規畫調漲，國民黨立委王鴻薇表示，政府在大罷免前，一直拿漲電價當工具，威脅在野黨要給台電補貼一千億元，漲電價追根究柢還是錯誤能源政策造成，現在還不只電價問題，備轉容量率近期還出現百分之六以下，電力亮警戒「橘燈」。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷也說，本來說凍漲，現在說改就改，希望今天開會能維持現行作法，不要再造成人民衝擊。

根據台電資料，目前平均民生電價每度二點七七元，每度成本約三點八八元，意即民生用電仍是售價低於發電成本，是虧本在發電。

台電主張，早期被凍漲的第一段（用電一二○度以下）、第二段（用電一二一度至三三○度）微調；另外，小商家的五段電價，第一段（用電零至三三○度）非夏月電價二點一八元低於成本，也要微調。不過，調整民生及住宅第一段、第二段，幾乎所有用戶都會受影響，為顧及民生，經濟部內部提出「月用七百度以下用戶，每月電費增加不超過一百元、整體調幅壓在百分之三之內」原則，讓審議委員點頭並討論調整哪些級距電價。

產業電價這次將不調漲

據了解，約一三四○萬戶的住宅與九十一萬戶的小商家，各級距都會調整，但考量四口之家平均每月用電七百度，在住宅戶數中占了百分之九十三，因此漲幅會相對小一點。不過，民生用電與小商家上漲，勢必會引發民怨，甚至會帶動物價上漲，引發通膨，將成為審議委員的爭論焦點。至於產業電價，這次將凍漲。

對於電價調整方向，經濟部仍表示，需要等電價審議委員會審議後才會有決議。

民生用電近年來多次凍漲，上次調整是二○二四年四月，當時三三○度以下用戶調漲百分之三，三三一度至七百度則漲百分之五，七○一度至一千度漲百分之七，超過一○○一度則漲百分之十，但對於每月用電量不超過七百度的家庭來說，每月電費增加的金額不高，未超過廿元。