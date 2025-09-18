房市管控不鬆綁 央行總裁楊金龍：合理決定

行政院長卓榮泰先前要銀行對房市資金水龍頭「開大一點」，但中央銀行在昨天的第三季理監事會議決議，房市管控措施維持不變。央行總裁楊金龍表示，行政院長雖要求金融業加大資金供給，但同時提醒必須加上「安全濾網」，做好風險控管，因此不鬆綁是「合理的決定」。

央行去年九月要求銀行自主管理未來一年的不動產貸款集中度。實施至今銀行貸款成數下降，購屋族看漲心理逐步降溫，房市交易量縮，房價漲勢趨緩，央行表示，銀行辦理無自用住宅及都更危老占比都持續增加，符合政策目標，因此會持續滾動檢討，適時調整相關措施。

楊金龍指出，雖然不動產貸款集中度自去年六月的高點百分之卅七點六，回落至今年八月底的百分之卅六點七，但下滑速度不夠快，「房地產引發的金融穩定風險還沒解除」。全台雖有卅一家銀行集中度下降，但整體水位偏高。

他說，房價本身不是央行的直接觀察指標，重點在於金融資源配置與風險控管。

楊金龍說，央行會引導資金支持無自用住宅及都更危老、社會住宅等配合政府政策的用途，如果因此集中度比銀行自行上報的數據略高也沒關係。此外，六月開始央行就給予銀行集中度的彈性調整空間。

對於行政院推動新青安政策是否影響央行管控成效，楊金龍回應，公股行庫確實因新青安貸款承作量大，導致排擠效應；但民營銀行不動產集中度普遍偏低，則應共同承擔貸放責任。

至於自主管理制度是否延續，楊金龍說，最早規畫為期兩年，擔心過於僵硬才調整為一年，但會在今年底屆滿後進行總檢討。楊金龍表示，第四季會對明年政策方向作出交代。

楊金龍並罕見針對預售屋貸款爭議說明，央行規範僅適用於成屋抵押貸款，預售契約屬建商與買方的民事約定，若貸款成數不足，依內政部定型化契約規範，可依「不可歸責於雙方」條款改為分期付款或解約。

針對央行未鬆綁管制措施，大家房屋企畫研究室公關主任賴志昶認為，央行應有兩大考量，一是政策多次打炒房後，買氣跌入谷底，但價格尚未明顯修正，貿然鬆綁恐再助長投機；二是全球經濟仍充滿不確定性，過早調整反會削弱央行因應黑天鵝的籌碼。住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨則表示，央行暫不鬆綁，也意味整體市場「lesson」不夠深刻，應還有修正空間所致，但日後仍可能在非理監事會期間針對特定族群，視情況再進一步放寬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市將維持盤整格局，換屋族貸款仍有難度，但首購族仍有政策支持，自用當道的格局不變。