房市管制未放寬 建商：水龍頭的水不夠

針對央行未鬆綁選擇性信用管制，建商公會指出，現階段民眾貸款極度困難，此次沒有降低存款準備率，放回去年抽走的3,000億元，水龍頭的水仍不夠，還是救不了首購族，民眾只能含淚賠掉頭期款。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛昨（18）日認為，央行未鬆綁房市政策，顯見其打炒房決心，成屋市場價量背離將惡化、高低總價買氣分化更嚴重，同時小建商恐現資金斷鏈效應。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，許多民眾過去幾年購買預售屋時未有管制，要交屋時，貸款條件出現重大改變，容易產生很大交易糾紛與民怨。

楊玉全表示，官方這種「一刀切」式政策，造成民眾買房資金出現缺口，違背讓經濟活動、人民資金規劃具可預見性的施政基本原則。另一方面，今年底約有15萬戶要交屋，民眾資金斷鏈問題會極其嚴重。

針對近期換屋族出售舊屋期限從一年延長到18個月，楊玉全認為，換屋貸款仍受管制，加上市場低迷，舊屋根本沒有市場性，18個月也賣不掉。

中央大學經濟系教授吳大任表示，目前出口與物價表現穩定，並未出現迫切升息或降息需求，但潛在隱憂逐漸浮現。最新一期無薪假人數明顯增加，顯示美國對等關稅負面效應正在擴散，加上美方232條款半導體關稅尚未拍板，恐影響台灣廠商投資布局，長期將削弱國內成長動能。

他指出，央行決策時同樣必須顧慮房市，若此時降息，恐被質疑圖利建商，因此政策態度將更謹慎。

