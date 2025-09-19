央行開解方 舒緩房貸緊張

中央銀行昨（18）日舉行第3季理監事會議決議，維持第七波選擇性信用管制措施不變，持續控管不動產貸款集中度。然面對民眾申請房貸遭遇「排撥」困境，央行總裁楊金龍提具體解方，呼籲民營銀行增加承做無自用住宅者購屋貸款，協助緩解當前民眾申貸排撥現象。

楊金龍建議，公股銀行亦可透過多吸收存款（提高「銀行法」第72條之2比率的分母），增加承作無自用住宅者購屋貸款空間。

楊金龍指出，目前許多民營銀行在銀行法第72條之2比率約25%，遠低於法定標準30%，仍有承貸空間。民營銀行應加大對「無自用住宅者」購屋貸款承作力道，協助紓解民眾排撥問題。至於公股銀行，可吸收更多存款，擴大貸款承作空間。

根據央行統計，截至2025年8月，全體銀行不動產貸款占總放款比率已由去年6月的37.61%降至36.71%，整體雖呈下降趨勢，但速度緩慢，主因新青安貸款案件仍多。值得注意的是，八大行庫集中度反而上升0.8個百分點，與其他31家銀行下降2.08個百分點形成對比。

楊金龍肯定金管會將新承作的新青安貸款排除在銀行法第72條之2比率計算之外，認為有助紓解排撥壓力，並提升銀行承作意願。

楊金龍強調，央行自2024年8月推動銀行自主管理不動產貸款，並第七度調整信用管制，已見初步成效。他列舉四大成果：一是消弭房價上漲預期心理；二是房價漲勢趨緩，新成屋與中古屋年增率微幅轉負；三是無自用住宅及都更危老貸款增加；四是整體不動產放款集中度下降。

楊金龍表示，對於符合首購、新青安及危老都更等政策方向貸款，若銀行房貸自主管理金額超過原先提報目標，仍可獲得彈性空間。例如原提報100億元，若增至120億元，只要符合政策方向，央行將予以支持。

針對預售屋貸款成數不足導致交易糾紛問題，楊金龍提醒，預售屋買賣契約與銀行購屋貸款契約為兩種獨立契約。若因信用管制等非買賣雙方可歸責因素導致貸款不足，應依內政部定型化契約處理。若貸款差額在30%以內，買方可選擇分期支付；若超過30%，則可解除契約，且賣方不得沒收已支付款項。

央行昨日並公布8月五大銀行新承作放款金額與利率，購屋貸款方面，五大銀行8月新承作購屋貸款金額616.5億元，較7月減少92.6億元。