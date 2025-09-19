快訊

蘋果摺疊手機 傳台灣測試、印度量產

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
蘋果傳出洽談供應商在台灣建立摺疊iPhone試產線。美聯社
日經亞洲十八日引述消息人士報導，蘋果公司已與供應商討論，考慮在台灣建立摺疊式iPhone測試生產線，目標是在印度進行量產，並於二○二六年正式推出上市。蘋果希望以這種台灣測試、印度生產模式，避開美中緊張帶來的地緣政治風險。

消息人士表示，蘋果目標是二○二六年總手機出貨量成長百分之十，並認為推出備受期待的摺疊機種，將有助達成目標。若此計畫成功，有助於蘋果在中美關係持續緊張之際，加快新產品開發移出中國大陸的步伐。

三位知情人士說，討論的目的在於運用蘋果供應商在台灣的工程資源和生態系統，建立一個迷你實驗生產線用來驗證設備、並微調摺疊式iPhone的製造參數及生產流程。一旦所有環節確定，蘋果將把這套流程複製到印度進行量產。此舉將縮短蘋果推出摺疊式iPhone的學習曲線，並有助於確保在印度順利量產。

消息人士指出，蘋果的台灣測試、印度生產策略，可望緩解美中及中印關係緊張所帶來的風險與物流障礙。

兩位知情人士說，蘋果供應商已看中台灣北部的一塊土地，該計畫尚未最終確定。他們也指出，台灣面臨土地與勞動力有限等挑戰，即便只是實驗線，仍需約一千名操作人員。

知情人士向日經表示，蘋果已告訴幾家供應商，預計推出摺疊式iPhone將帶動整體iPhone需求。確保這款新型態產品順利生產，對蘋果實現明年的目標日益重要。

