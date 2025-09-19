昨下午又亮橘燈！用電量驟減 暫解供電危機

台電興達電廠、林口電廠接連出現機組爆炸、故障等意外，導致供電吃緊，經濟部次長何晉滄昨說，下周在機組陸續歸隊發電後，對日間備轉容量率百分之十、夜間備轉容量率百分之六，仍很有信心。

昨天上午備轉容量率僅約百分之六，在警戒邊緣，燈號亮出黃燈，而到下午四時，備轉容量率一度低到約百分之四點九亮警戒橘燈，但隨即因用電量驟降，至傍晚則才未再出現「險況」。

為因應供電狀況，台電桂山電廠昨緊急請求北市翡翠水庫管理局支援，翡管局長林裕益表示，翡翠水力電廠昨天和今天原規畫發電十一小時，延長為十五小時，單日約可供應廿八萬度，相當於兩萬四千戶家庭一日用電量；希望能盡量補足台電供電缺口，協助穩定電網，也展現水力發電清潔、穩定、低碳的綠能優點。

對於發電機組接連出包，經濟部次長賴建信表示，過去發生的臨時狀況，備轉容量機組都有發揮效果，而經濟部對於台電要求就是安全以及供電穩定，將持續督促台電朝這兩個精進，且下周召開的電力可靠度審議會，也會討論監理、調度各種電力供需狀況精進情況。

賴建信說，電力可靠度審議會一年兩次固定召開，藉以針對台電運作狀況或重大事故等列管事項，進行加強監督和管控。

台電則說，電力調度除調度機組外，也妥善運用各項資源維持穩定供電，例如輔助服務、儲能系統、需量反應等多元措施，同時包括運用水力資源，考量近期台灣外海已有兩個颱風形成，預期可能帶來豐沛雨量，可提升水力發電排程彈性，因此合理調度水力發電。