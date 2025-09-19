新聞眼／緊盯資金錯配 楊金龍靜中有動

中央銀行第三季理監事會議落幕，外界原本期待是否會有利率調整、或是房市管控鬆綁，結果答案卻是「什麼都沒變」。利率維持不動，房市第七波管制也原封不動，沒有放鬆。但若因此認為央行袖手旁觀，顯然低估了總裁楊金龍的盤算。

從楊金龍面對記者詢問，可以看出他在乎一個更深層的問題，也就是資金分配的不均。數字顯示，不動產貸款集中度雖然從去年高點百分之卅七點六降到百分之卅六點七，但下降幅度有限。原因之一是公股銀行大量承作新青安貸款拉高，但民營銀行即便水位有餘裕，卻因此對房貸業務也戒慎恐懼，導致房貸市場一灘死水，案件排撥延宕。

這種資金錯配不只出現在房貸體系，產業上也一樣。楊金龍再三強調，台灣經濟成長貢獻主要來自電子業，傳產卻苦不堪言。當產業分化加劇，若連資金都湧向單一產業，不僅無助於平衡，更可能造成產業失衡。這也是楊金龍決定用「更有機動性」的公開市場操作，讓資金釋放到該去的地方。

結果就是央行決定採取的「靜中有動」。表面上沒有調整利率或政策，實際上卻選擇減少定期存單發行，讓銀行手中的資金留存下來，進而增加放貸餘裕，讓有需要的個人或產業能獲得挹注。如此一來既避免大水漫灌刺激房市，又確保市場資金不會因偏頗而緊縮。

這樣的操作透露出央行的態度，不只是守住金融穩定，也要修正資金分配的落差。房市仍然管制，利率仍然凍結，但透過公開市場的工具，央行其實已經選擇在最關鍵的縫隙裡出手。

換句話說，央行雖然「什麼都沒動」，卻同時「動了最該動的地方」。這或許是楊金龍判斷，在市場表象穩定之下，資金的流向才是真正需要矯正的核心。