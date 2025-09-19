快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：我經濟表現佳 沒降息空間

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台股屢創新高，經濟學家認央行無降息空間。圖／聯合報系資料照片
台股屢創新高，經濟學家認央行無降息空間。圖／聯合報系資料照片

中央銀行昨宣布利率不動，也未鬆綁房市管制措施，經濟學家指出，台灣經濟表現佳、股市屢創新高，因此沒有跟進美國降息的空間；房市管制方面，若央行跟進金管會、財政部提出更多鬆綁措施，可能會「功虧一簣」。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，央行利率連六凍、未鬆綁房市管制措施都符合預期，尤其台灣的出口成長率達百分之廿二，不僅創下新高，更是完勝南韓，加上台股屢創新高，從這些條件看來，台灣沒有跟進美國降息的空間。

合庫金控首席經濟學家徐千婷說，包括出口、股市、經濟成長率各指標都亮眼，先前外界就預期央行不會隨聯準會降息而降息，因此央行維持利率不變，充分展現其在貨幣政策思考的獨立性。

房市管制措施方面，李鎮宇表示，能夠理解央行的作法，因為行政院已經協調金管會鬆綁銀行法第七十二條之二對新青安的放款可不計入的計算限額，已經開了一扇門，若再繼續放寬，央行應會擔心門開太大，對降溫房市所作的努力就會功虧一簣。徐千婷則說，這次央行理監事會議未進一步宣布鬆綁房市措施，某種程度上也展現政院對央行獨立性的重視。

成長率

延伸閱讀

Fed啟動降息 新興市場股債迎利多

聯準會啟動降息循環 大陸資產會迎來利多？分析指「創造有利條件」

央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

親學生還露生殖器！北市補習班負責人涉性騷 遭公布姓名、終身不得擔任

相關新聞

央行何時跟進降息 楊金龍：須看232調查對台灣影響

中央銀行決議利率連6凍，但將透過公開市場操作，釋出資金，定調貨幣政策「適度寬鬆」。央行總裁楊金龍對於原先設定的降息3條件...

學者：我經濟表現佳 沒降息空間

中央銀行昨宣布利率不動，也未鬆綁房市管制措施，經濟學家指出，台灣經濟表現佳、股市屢創新高，因此沒有跟進美國降息的空間；房...

美聯準會降息1碼 我利率連6凍未跟進

美國聯準會與台灣中央銀行昨先後宣布最新利率決策，聯準會決議降息一碼（○點二五個百分點），為美國總統川普重返白宮以來首度降...

新聞眼／緊盯資金錯配 楊金龍靜中有動

中央銀行第三季理監事會議落幕，外界原本期待是否會有利率調整、或是房市管控鬆綁，結果答案卻是「什麼都沒變」。利率維持不動，...

昨下午又亮橘燈！用電量驟減 暫解供電危機

台電興達電廠、林口電廠接連出現機組爆炸、故障等意外，導致供電吃緊，經濟部次長何晉滄昨說，下周在機組陸續歸隊發電後，對日間...

蘋果摺疊手機 傳台灣測試、印度量產

日經亞洲十八日引述消息人士報導，蘋果公司已與供應商討論，考慮在台灣建立摺疊式iPhone測試生產線，目標是在印度進行量產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。