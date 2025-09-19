美聯準會降息1碼 我利率連6凍未跟進

美國聯準會與台灣中央銀行昨先後宣布最新利率決策，聯準會決議降息一碼（○點二五個百分點），為美國總統川普重返白宮以來首度降息，我央行則未跟進聯準會降息決策，宣布利率連六凍。

央行昨舉行第三季理監事會，決議維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率，分別為年息百分之二、百分之二點三七五及百分之四點二五。央行總裁楊金龍表示，主要考量國內經濟成長穩健、通膨壓力溫和可控，同時審慎因應美國關稅政策及主要經濟體貨幣政策分歧等全球不確定性。

央行：會營造寬鬆資金環境

雖未跟進聯準會降息，但楊金龍指出，會營造「寬鬆資金環境」，因經濟成長動能主要來自電子與資通訊產業，但傳統產業則受關稅及中國產能過剩衝擊，九月中無薪假人數較今年三月底增加超過五千人。為此，央行將透過加強公開市場操作，減發定存單釋出資金，協助產業發展。

至於未採用調降存款準備率來釋放資金，楊金龍說，在需要緊縮時，存準率調整具有主動性，但若要擴張流動性則不夠快速；相較之下，公開市場操作每日可進行，更具機動性。

外界關心未來是否有降息空間，楊金龍指出，過去提到的「ＣＰＩ（消費者物價指數）年增率需降到百分之一點五以下才可能降息」的說法過於僵硬，實際判斷仍須依全球環境與國內經濟情勢而定。他說，若電子與資通訊產業因關稅或美國二三二條款影響出口表現不佳，加上傳統產業在關稅與傾銷壓力下持續疲弱，「如果這兩個產業支柱都下來了，貨幣政策就要做因應」。

楊金龍表示，台灣是小型開放經濟體，貨幣政策難以單獨解決產業結構問題，川普二度執政後政策走向隨機、難以預測，這使得台灣經濟前景更加複雜，因此央行將持續逐季觀察數據。

至於聯準會則調降聯邦資金利率目標區間為百分之四至四點二五，符合市場預期，主因是聯準會認為就業惡化的風險超過通膨升高的憂慮。決策聲明強調「就業增加已經放慢，失業率已小幅上升」，雖仍表示注意就業與通膨雙方面的風險，但新增「判斷就業下行風險已經升高」、以及「鑒於風險平衡轉變」等措辭，顯然強調通膨與就業兩項風險，已由「平衡」轉變為「就業風險相對較高」，作為這次降息的理由。

聯準會主席鮑爾表示，儘管失業率仍低，但數據顯示近月來雇用情勢正大幅下降，這次決策中，降息兩碼「完全沒有廣泛支持」，降息一碼是要反映「風險平衡」的變遷，可視之為「風險管理式」降息，暗示這次降息不一定是新的寬鬆循環開端。

值得注意的是，這次決策只有川普提名的新任委員米倫提出異議，認為應降息兩碼，但更受重視的是另外兩位「川普派」理事鮑蔓及沃勒，並未站米倫在這邊，而是支持多數委員的立場，贊成只降一碼。

點狀圖暗示今年還會降兩碼

最受矚目、反映官員預估利率落點的利率點狀圖暗示今年底前會再降息兩碼，也就是剩下的十、十二月將各再降一碼。十九位委員中，十人預測將至少再降息兩碼，九人預測最多將只降一碼，米倫甚至預測今年將再降五碼，利用首次參加會議的機會充分展現鴿派傾向。

利率點狀圖也顯示官員之間的鷹鴿立場依然壁壘分明。

展望未來利率走向，鮑爾態度謹慎，表示聯準會現在處於「逐次會議決定」的情況，基於政府政策持續演進，對經濟的影響也不確定，重申加徵關稅仍可能長期推升通膨，關稅的整體物價影響仍待觀察，保留了後續調整的彈性。