產業「五缺」解方 跨部會研商

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

國發會昨（18）日表示，「產業五大要素優化政策」已執行完畢，未來因應全球化競爭、重大政策投資等，將請相關部會研提2025至2027年的五大要素續接計畫方案，以落實推動六大區域產業及生活圈。

五大要素是指土地、供水、供電、人才、勞工，也就是產業界常稱的「五缺」，行政院自2021年核定優化計畫，執行四年至2024年，國發會請各部會盤點，提出續接計畫，持續解決五缺困境。

國發會昨日召開委員會議，在五大要素續接計畫方面，先由國發會、勞動部分別針對「人才」、「勞工」面向報告。

國發會主委葉俊顯表示，為充裕人才，將協同相關部會落實「國家人才競爭力躍升方案」，配合AI新十大建設，觀測AI人才就業及需求等趨勢，並從中小學基礎扎根至大專院校跨域學習，投資下世代AI人才；同時將聚焦延攬AI等產業人才，擴大Talent Taiwan中心服務量能，吸引更多國際人才來台及留台發展。

勞工部分，葉俊顯表示，勞動部將以保障國內勞工權益為優先，持續開發與運用多元勞動力，全力支持產業發展與轉型，透過保障本國勞工就業機會、擴大跨國勞動力運用兩大政策，強化產業競爭力。

產業五大要素優化政策先前是在新冠疫情衝擊、俄烏戰爭等背景下所提方案，目的是優化國內投資環境；如今國際局勢變化快速，美國對等關稅持續影響產業布局，國發會請各部會盤點並提出續接計畫。

AI 國發會

