台電：夜尖峰備轉率可保6%
興達電廠、林口電廠共三部發電機組近日陸續遭逢意外或故障，影響供電，經濟部次長賴建信昨（18）日表示，將持續督促台電精進，下周也將召開電力可靠度審議會；台電表示，透過靈活調度，有信心確保夜尖峰備轉容量率在6％以上。
賴建信表示，電力可靠度審議會是為確保調度與電力供需各種狀況，為常態性召開，針對重大事故去做補強與管控。
昨日上午備轉容量率約6％，燈號亮出黃燈，而到下午4時，備轉容量率一度低到約4.9％亮橘燈，但隨即因用電量驟降，至傍晚未再出現「險況」。
針對興達電廠事件，賴建信表示，台電已完成檢討報告，將提交高雄市政府。林口1號機組已緊急搶修，下周可歸隊。他強調，台電努力調度，現在所有機組尚未全開，儲能有餘裕。
賴建信表示，維持備轉容量應急，在過去一周相關事件中發揮效果，備轉容量會維持6％。
台電副總經理吳進忠說，近期調度會配合儲能系統還有緊急備用機組，還有需量反應、虛擬電廠等，有信心確保夜尖峰備轉容量率在6%以上。
