政策轉折…10月起民生用電恐調漲3% 產業用電不調整

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部19日將召開電價費率審議會，拍板10月電價。聯合報系資料照
經濟部19日將召開電價費率審議會，拍板10月電價。聯合報系資料照

經濟部今（19）日將召開電價費率審議會，拍板10月電價，原外界預期電價可望凍漲，但昨日傳出轉折，經濟部爭取合理反映住商電價，每月用電700度以下用戶，每月新增電費壓在百元以內，約有1,400萬戶住宅、小商家都會受影響，平均調幅控制在3％以內。

至於產業電價在連四漲後，經濟部原則上不會調整。至於過去以來因景氣欠佳而凍漲或減半調漲的產業，是否回復正常電價，經濟部則尊重審議委員決定。

10月電價預計調整概況
10月電價預計調整概況

根據台電財報，台電今年自4月以來已由虧轉盈，截至今年前七月累計稅前盈餘41億元，台電董事長曾文生預告台電全年有望打平。但台電截至2024底仍累虧4,229億元，政府近二年三度編1,000億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺，因此，台電爭取微調民生電價，並且減少虧損。

依台電財報，今年前七月平均每度發電成本為3.7989元，但目前台灣住宅電價平均每度2.77元，台灣工業電價是4.27元。

台電認為，住宅六段電價更是乖離設計精神，希望早期被凍漲的第一段（用電120度以下）、第二段（用電121度至330度）微調；另外，小商家的五段電價，第一段（用電0至330度）非夏月電價2.18元也是低於成本，也要微調。

不過因只要調整民生及住宅第一段、第二段，幾乎所有用戶都會受影響，為顧及民生，經濟部內部提出「月用700度以下用戶，每月電費增加不超過100元、整體調幅壓在3%之內」原則，讓審議委員點頭並討論調整哪些級距電價。目前住宅電價六段約有1,340萬戶、小商家則是91萬戶，都會受到電價調漲影響。

經濟部意外擬調整電價，預計商總應會有不同意見，預料今日審議會將多有討論爭辯。初估整體平均漲幅不會超過3％，對台電全年財務挹注60億元內。

產業用電先前已連漲四次，平均工業電價已經超出台電成本，七大工商團體喊話「不可漲電價」，原則上產業電價將會凍漲，先前受疫情衝擊產業電價緩漲部分，台電盼恢復正常電價。惟今年上半年受關稅影響拉貨潮，用電數據有失真，加上部分傳產訂單真的受到關稅衝擊，因此經濟部不堅持非要恢復電價，交由審議委員決定。

