快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台電：氣溫降且風電給力 夜尖峰備轉率逾6.5%

中央社／ 台北18日電
台電表示氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，夜尖峰備轉容量率超過6.5%。本報系資料照
台電表示氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，夜尖峰備轉容量率超過6.5%。本報系資料照

昨天供電拉警報引發關注，台電今晚表示，今天氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，夜尖峰備轉容量率超過6.5%，持續結合水火力發電、再生能源、儲能、需量反應等多元調度工具確保供電。

北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，昨天供電亮出「警戒」橘燈，夜尖峰備轉容量率調至約4%。

今天白天因有颱風外圍環流，光電出力減少，日尖峰備轉率6.11%、亮「吃緊」黃燈，台電表示，今天氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，發電較昨日增加約20萬瓩，夜尖峰備轉容量率超過6.5%。

台電強調，持續結合水火力發電機組、再生能源、儲能系統、需量反應及輔助服務等多元電力供需調度工具，持續努力確保供電。

供電 台電 備轉容量率

延伸閱讀

電價審議會9/19登場 住商電價擬微調平均調幅3%內

林口火力發電廠機組故障 今上午請求翡翠水庫支援

台電：17日夜尖峰備轉率4%隨後回歸6% 合理調度水力

昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏

相關新聞

央行何時跟進降息 楊金龍：須看232調查對台灣影響

中央銀行決議利率連6凍，但將透過公開市場操作，釋出資金，定調貨幣政策「適度寬鬆」。央行總裁楊金龍對於原先設定的降息3條件...

台電：氣溫降且風電給力 夜尖峰備轉率逾6.5%

昨天供電拉警報引發關注，台電今晚表示，今天氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，夜尖峰備轉容量率超過6.5%，持續...

當前住宅政策座談會台中登場 內政部加速推動三大政策

內政部政務次長董建宏18日出席在中興大學舉行的第二場「當前住宅政策座談會」，持續推動「老宅延壽與擴大自主都更」、「虛坪改...

立委倡議獲政院支持 明年起生育一胎補助10萬元

為因應國內日益嚴峻的少子化危機，立委廖偉翔本月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並將生育補助提高為每一胎10萬元。...

10月住商電價傳將「微漲」！每戶增100元以內

經濟部19日將召開電價審議會，原本外界預期將會凍漲，但如今傳出轉折，台電爭取合理反映住商電價，每月用電700度以下用戶，...

電價審議會9/19登場 住商電價擬微調平均調幅3%內

經濟部電價費率審議會明天登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重，且民生電價仍遠低於成本，將爭取合理反映住宅、小商店電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。