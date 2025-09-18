聽新聞
0:00 / 0:00
台電：氣溫降且風電給力 夜尖峰備轉率逾6.5%
昨天供電拉警報引發關注，台電今晚表示，今天氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，夜尖峰備轉容量率超過6.5%，持續結合水火力發電、再生能源、儲能、需量反應等多元調度工具確保供電。
北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，昨天供電亮出「警戒」橘燈，夜尖峰備轉容量率調至約4%。
今天白天因有颱風外圍環流，光電出力減少，日尖峰備轉率6.11%、亮「吃緊」黃燈，台電表示，今天氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，發電較昨日增加約20萬瓩，夜尖峰備轉容量率超過6.5%。
台電強調，持續結合水火力發電機組、再生能源、儲能系統、需量反應及輔助服務等多元電力供需調度工具，持續努力確保供電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言