台電：氣溫降且風電給力 夜尖峰備轉率逾6.5%

昨天供電拉警報引發關注，台電今晚表示，今天氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，夜尖峰備轉容量率超過6.5%，持續結合水火力發電、再生能源、儲能、需量反應等多元調度工具確保供電。

北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，昨天供電亮出「警戒」橘燈，夜尖峰備轉容量率調至約4%。

今天白天因有颱風外圍環流，光電出力減少，日尖峰備轉率6.11%、亮「吃緊」黃燈，台電表示，今天氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，發電較昨日增加約20萬瓩，夜尖峰備轉容量率超過6.5%。

台電強調，持續結合水火力發電機組、再生能源、儲能系統、需量反應及輔助服務等多元電力供需調度工具，持續努力確保供電。