當前住宅政策座談會台中登場 內政部加速推動三大政策

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
內政部政務次長董建宏主持「當前住宅政策座談會」，持續推動三大住宅政策。內政部提供
內政部政務次長董建宏主持「當前住宅政策座談會」，持續推動三大住宅政策。內政部提供

內政部政務次長董建宏18日出席在中興大學舉行的第二場「當前住宅政策座談會」，持續推動「老宅延壽與擴大自主都更」、「虛坪改革」及「近零碳建築」等三大住宅政策。他表示，總統賴清德特別重視居住正義，並要求內政部透過科技、法制與產業結合，讓住宅政策落地，進而擴大內需與創造經濟動能。

董建宏強調，特別感謝行政院與立法院的大力支持，順利通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。內政部將著重在基礎建設的韌性，包括地下室緊急避難空間的安全設施，以及孤島社區的維護與防護，在危難或急難發生時，建築物都能具備足夠的設備與保障。

此外，隨著臺灣社會的快速高齡化，迫切需要改善住宅環境，因此內政部國土管理署已向行政院提出「老宅延壽計畫」，透過簡化流程、提供資金補助、優先改善建築外觀與公共空間等方式，並結合經濟部、衛福部資源，全面提升住宅環境，讓長輩能在地安養，同時修繕舊宅，引進年輕人入住，帶動舊社區再次繁榮。

董建宏指出，除了老宅延壽之外，政府也重視都市更新，賴總統多次強調，都市更新是他任內最重要的都市發展政策。因此內政部今年分別在北、中、南部辦理三場座談會，9月5日辦理首場座談會受到各界熱烈迴響。

內政部希望透過推動老舊建築物修繕與機能更新，幫助國人提升居住安全與設計品質，並降低建築能耗，自主都更的推動，則是提供資金融資的財政支持，降低民眾自行籌資的困難，進而提升更新效率。

另一方面，內政部廣泛聽取建築產業及青年各界意見，積極檢討住宅公共設施配置比例與購屋合理負擔等問題，推動虛坪改革，合理規範住宅產品設計，以使住宅產品公設配置回歸合理設計，讓住宅使用更貼近需求，亦保障民眾實際使用空間與交易公平性。

此外，因應國家2050淨零排放政策目標，內政部亦啟動「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，透過老宅延壽與社會住宅示範推動，帶動更多建築物導入節能設計，強化近零碳建築擴散效益，並結合跨部會資源，建立綠領人才培育機制，回應營建產業轉型所需，厚植住宅部門減碳力道。

同時引進創新科技，大幅改善居住環境並減緩氣候變遷的衝擊，不僅能降低建築能源費用，更能培育新人才、創造新興產業，建構嶄新淨零科技新契機。

董建宏指出，臺灣地處熱帶、亞熱帶地區，正好能成為淨零科技的最佳實證場域，透過「老宅延壽計畫」及「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，將這些創新淨零科技技術落地、擴散，進而促成淨零科技的轉型與產業鏈的建立，帶動整體經濟發展，讓臺灣在半導體產業之外，再造另一座「護國神山」。

董建宏最後強調，我國建築物普遍面臨「人屋雙老」挑戰，「老宅延壽與擴大自主更新」、「虛坪改革」、「近零碳建築」三大政策環環相扣、相輔相成：老宅延壽與擴大自主更新，讓建物更安全與節能、虛坪改革保障消費者權益、近零碳建築則引領建築產業邁向永續。

內政部表示，今天的座談會只是溝通的開始，未來將持續聆聽各界的建議，除已於9月5日及今日辦理北、中部場座談會外，南部地區亦將於9月24日辦理座談會，廣邀建築公協會、產業界、學術單位及民間代表參與意見交流，凝聚共識、廣納建言，攜手產官學研各界推動我國住宅政策邁向更安全、更公平、更永續的新里程碑。

內政部主辦的第二場「當前住宅政策座談會」18日在中興大學登場。記者宋健生/攝影
內政部主辦的第二場「當前住宅政策座談會」18日在中興大學登場。記者宋健生/攝影
內政部政務次長董建宏(中)出席在中興大學舉辦的「當前住宅政策座談會」。記者宋健生/攝影
內政部政務次長董建宏(中)出席在中興大學舉辦的「當前住宅政策座談會」。記者宋健生/攝影
內政部政務次長董建宏(中)強調三大住宅政策環環相扣，進而擴大內需與創造經濟動能。內政部提供
內政部政務次長董建宏(中)強調三大住宅政策環環相扣，進而擴大內需與創造經濟動能。內政部提供

