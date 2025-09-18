立委倡議獲政院支持 明年起生育一胎補助10萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院也於18日正式通過「擴大生育補助方案」，將農保、勞保、國保、軍保的生育給付標準整合一致，全面提高為每胎10萬元。（聯合報系資料照片）
為因應國內日益嚴峻的少子化危機，立委廖偉翔本月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並將生育補助提高為每一胎10萬元。行政院也於18日正式通過「擴大生育補助方案」，將農保、勞保、國保、軍保的生育給付標準整合一致，全面提高為每胎10萬元，預計明年1月1日開始施行。

廖偉翔說明，我國總生育率為1.2，遠低於世代更替水準的2.1，出生人口急速下降的情況相當嚴峻。今年8月新生兒僅8,464人，比去年同期降低接近3成，台灣更已經有兩年呈現「生不如死」的人口負成長，台灣的少子化問題已經迫在眉睫。

廖偉翔指出，目前農保、勞保、國保、軍保等不同身分別的保險，生育給付的標準不同，甚至金額還有顯著差異，不只違反生育保障的公平原則，亦不符合0-6歲國家養的精神。他說，當前少子化問題相當嚴重，應將現行各保險別的生育給付統一標準。

廖偉翔表示，他於本月2日行文請勞動部研議，整合各行業的生育補助金額，並將每一胎提高為補助10萬元，很高興行政院從善如流，打造更安心的生育環境。

同時，他也提醒，低薪、高房價等結構性問題，更是年輕世代最直接的壓力來源，執政黨應持續著重薪資提升、居住正義等面向，才能真正減輕家庭負擔，讓大家更敢生、願意生。

勞保 少子化 生育補助

