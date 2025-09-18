快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

電價審議會9/19登場 住商電價擬微調平均調幅3%內

中央社／ 台北18日電
經濟部電價費率審議會明天登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重。圖／本報資料照片
經濟部電價費率審議會明天登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重。圖／本報資料照片

經濟部電價費率審議會明天登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重，且民生電價仍遠低於成本，將爭取合理反映住宅、小商店電價；其中，每月用電700度以下用戶，會控制在每月新增電費不超過新台幣100元，平均調幅可望落在3%內。

近年台電因扛下穩定物價責任而無法如實反映燃料上漲成本，截至7月底，累積虧損4179億元；儘管今年已自5月起連續4個月轉虧為盈，累虧壓力未消除，且民生電價仍是賣1度虧1元，住宅第1段（120度以下）電價每度僅1.68元，甚至遠低於20年前，多筆千億預算撥補又落空，財務狀況岌岌可危。

回顧今年3月電價費率審議會，最終決議電價凍漲，條件是經濟部應全力爭取台電撥補預算，但截至目前，台電都未獲得任何一筆補貼支持。

經濟部明天將召開電價費率審議會，決定10月至明年4月電價，台電將按電價公式提報應漲幅度，送進審議會討論，首要爭取合理反映低於成本部分電價，意即住宅與小商店等民生用電，各約1340萬、91萬戶，各級距都會調漲，且調幅落差不大；其中，每月用電700度以下戶數，每月電費增幅落在100元內。

考量小商店電價牽動物價，預料會中商總等委員將聚焦討論如何降低物價影響，估最終平均調幅不超過3%。

根據台電資料，目前平均民生電價每度2.77元，最新每度成本約3.88元，代表民生仍為賠售狀態；4口之家平均每月用電700度，每月用電700度以下住宅戶數占整體93%。

至於產業電價部分，由於先前已調漲多次，價格已超過售電成本，這次僅會討論是否取消衰退產業電價緩漲、凍漲優惠，不過，廠商上半年是因關稅拉貨導致用電成長，下半年籠罩在訂單不確定性陰霾，因此仍可能維持優惠電價。

電價 台電

延伸閱讀

台電：17日夜尖峰備轉率4%隨後回歸6% 合理調度水力

昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏

豐原將設電力儲能場居民憂心安全性 經濟部和台電將開公聽會溝通

林伯豐：安全核電 能源韌性解方

相關新聞

勇敢決定？卓揆才說「打開資金水龍頭」央行卻未鬆綁 楊金龍揭原因

中央銀行今日召開理監事會議，不僅未隨美國聯準會調降利率，對不動產信用管制也仍未鬆綁。針對媒體詢問，行政院長卓榮泰日前指示...

租賃修法方向定案！租客保障3年租期、增「租霸下車條款」

雖然爭議不小，不過內政部18日部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。部長劉世芳表示，本次修法以「保...

鬆綁期待落空！房仲：央行認為「Lesson」還不夠深刻

中央銀行18日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁房市信用管制措施。

10月住商電價傳將「微漲」！每戶增100元以內

經濟部19日將召開電價審議會，原本外界預期將會凍漲，但如今傳出轉折，台電爭取合理反映住商電價，每月用電700度以下用戶，...

電價審議會9/19登場 住商電價擬微調平均調幅3%內

經濟部電價費率審議會明天登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重，且民生電價仍遠低於成本，將爭取合理反映住宅、小商店電...

內政部推三大住宅政策 老宅延壽、虛坪改革、近零碳建築最新進度

內政部政務次長董建宏18日出席在國立中興大學舉辦的「當前住宅政策座談會」，強調政府正全力推動「老宅延壽與擴大自主都更」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。