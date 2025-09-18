電價審議會9/19登場 住商電價擬微調平均調幅3%內

經濟部電價費率審議會明天登場，由於台電至今未獲得補貼，累虧壓力沉重，且民生電價仍遠低於成本，將爭取合理反映住宅、小商店電價；其中，每月用電700度以下用戶，會控制在每月新增電費不超過新台幣100元，平均調幅可望落在3%內。

近年台電因扛下穩定物價責任而無法如實反映燃料上漲成本，截至7月底，累積虧損4179億元；儘管今年已自5月起連續4個月轉虧為盈，累虧壓力未消除，且民生電價仍是賣1度虧1元，住宅第1段（120度以下）電價每度僅1.68元，甚至遠低於20年前，多筆千億預算撥補又落空，財務狀況岌岌可危。

回顧今年3月電價費率審議會，最終決議電價凍漲，條件是經濟部應全力爭取台電撥補預算，但截至目前，台電都未獲得任何一筆補貼支持。

經濟部明天將召開電價費率審議會，決定10月至明年4月電價，台電將按電價公式提報應漲幅度，送進審議會討論，首要爭取合理反映低於成本部分電價，意即住宅與小商店等民生用電，各約1340萬、91萬戶，各級距都會調漲，且調幅落差不大；其中，每月用電700度以下戶數，每月電費增幅落在100元內。

考量小商店電價牽動物價，預料會中商總等委員將聚焦討論如何降低物價影響，估最終平均調幅不超過3%。

根據台電資料，目前平均民生電價每度2.77元，最新每度成本約3.88元，代表民生仍為賠售狀態；4口之家平均每月用電700度，每月用電700度以下住宅戶數占整體93%。

至於產業電價部分，由於先前已調漲多次，價格已超過售電成本，這次僅會討論是否取消衰退產業電價緩漲、凍漲優惠，不過，廠商上半年是因關稅拉貨導致用電成長，下半年籠罩在訂單不確定性陰霾，因此仍可能維持優惠電價。