內政部推三大住宅政策 老宅延壽、虛坪改革、近零碳建築最新進度

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
住宅政策座談會台中場18日登場，內政部政務次長董建宏出席致詞。內政部／提供
內政部政務次長董建宏18日出席在國立中興大學舉辦的「當前住宅政策座談會」，強調政府正全力推動「老宅延壽與擴大自主都更」、「虛坪改革」及「近零碳建築」三大住宅政策。他指出，總統賴清德特別重視居住正義，並要求內政部透過科技、法制與產業結合，兼顧支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性，藉此讓住宅政策落地，進而擴大內需與創造經濟動能。

董建宏表示，台灣面臨快速高齡化，迫切需要改善住宅環境，國土管理署已向行政院提出「老宅延壽計畫」，透過簡化流程、補助資金、優先改善外觀與公共空間等方式，結合經濟部與衛福部資源，讓長輩能在地安養，同時翻新舊宅，引進年輕人入住，帶動老社區再度繁榮。

他指出，都市更新是賴總統任內最重要的都市發展政策。內政部今年已在北、中、南辦理三場座談會，並於9月5日展開首場活動，獲得各界熱烈回應。政府透過融資支持，降低民眾自辦都更的籌資壓力，加速老屋修繕、機能更新與節能設計落實，進而提升居住安全與品質。

在聽取產業界及青年意見後，內政部積極推動「虛坪改革」，合理規範住宅產品設計，避免過高比例的公設，確保實際使用空間符合需求，並保障交易公平性。

為因應2050淨零排放目標，內政部也啟動「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，透過社宅與老宅延壽示範帶動更多建築導入節能設計，並建立綠領人才培育機制，回應營建業轉型需求。董建宏強調，台灣地處熱帶、亞熱帶，是淨零科技最佳實證場域，未來將推動相關產業鏈，讓台灣在半導體之外再造「護國神山」。

董建宏最後強調，老宅延壽、自主更新、虛坪改革與近零碳建築三大政策環環相扣，分別強化住宅安全、保障消費者權益與引領產業永續。他表示，本月5日與今日的北、中部座談會只是起點，南部場將於9月24日登場，內政部將廣邀產官學研各界持續交流，共同推動住宅政策走向更安全、更公平、更永續的新里程碑。

老宅 內政部 都市更新

