勇敢決定？卓揆才說「打開資金水龍頭」央行卻未鬆綁 楊金龍揭原因

聯合報／ 記者藍鈞達/台北即時報導
被問到對房市迄今未採鬆綁動作，是否是「勇敢的決定」？央行總裁楊金龍今日表示「這是合理的決定」。圖／本報資料照片
中央銀行今日召開理監事會議，不僅未隨美國聯準會調降利率，對不動產信用管制也仍未鬆綁。針對媒體詢問，行政院長卓榮泰日前指示金融業要「打開資金水龍頭」，央行迄今未採鬆綁動作，是否是「勇敢的決定」？央行總裁楊金龍表示「這是合理的決定」。

楊金龍指出，卓院長除了表示要銀行打開資金水龍頭，同時也說要有「過濾網」，所謂過濾網就是要有風險控管。央行在意的是金融穩定，而不是房市，而央行目前觀察到房地產對金融穩定的風險還沒有解除。

央行去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（去年第4季至今年第4季）之不動產貸款總量，並在去年9月第七度調整選擇性信用管制措施。實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由去年6月底之高點37.61%，「緩降」至本年8月底之36.71%。

正因為不動產貸款集中度未明顯下降，央行未打算鬆綁。至於外界指出因央行信用管制、銀行自主管理不動產貸款，導致房貸排撥現象，楊金龍指出，這是因為八家公股銀行要承作新青安的數量太大，目前撥款金額是上路前的3倍之多，不動產貸款集中度不降反升，反而是其他31家民營銀行降低。受此影響，全體銀行不動產貸款集中度呈緩降。

