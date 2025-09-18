租賃修法方向定案！租客保障3年租期、增「租霸下車條款」

雖然爭議不小，不過內政部18日部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。部長劉世芳表示，本次修法以「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」為三大方向，目的在於讓租客能穩定安居，房東出租更放心，推動租屋市場朝長期穩定發展，建立互信共贏的租屋環境。

內政部指出，近年租屋族常面臨短期租約與租金調漲壓力，影響基本居住人權。為此，首先在「保障3年租期」部分，規範租客享有3年租期保障，除非房東有自用需求或遇有欠租、毀損等法定情形，否則不得拒絕續租。房東若因自用收回，須於租期屆滿6個月前通知，並規範收回後1年內不得再出租，違反規定將處罰則並須補償租客3個月租金。

在「限制續約租金漲幅」部分，為避免租客因不合理漲租被迫搬遷，修法規範房東續約雖可調漲租金，但須於租期屆滿6個月前通知，且漲幅不得超過當月行政院主計總處公布的房租指數年增率，確保租金調整合理。

在「強化租賃雙方權益規範」部分，明定房東不得以任何形式禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，違反者相關約定無效並處以罰則。同時，也兼顧房東權益，增訂「租霸下車條款」，若租客惡意欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等，房東得提前終止租約；對於經公證的租賃契約，租賃期間若租客欠租已符合法定終止條件卻仍拒絕搬遷，房東可逕送強制執行。

內政部強調，修法方向已廣泛徵詢社會各界意見，社會大眾普遍支持保障租客穩定安居，同時建議兼顧房東合理權益。未來將持續蒐集意見、研議配套措施，確保修法兼顧雙方權益，打造更健全的租屋市場環境，實現「租客安心住、房東放心租」的目標。