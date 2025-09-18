快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
雖然爭議不小，不過內政部18日部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。部長劉世芳表示，本次修法以「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」為三大方向，目的在於讓租客能穩定安居，房東出租更放心，推動租屋市場朝長期穩定發展，建立互信共贏的租屋環境。

內政部指出，近年租屋族常面臨短期租約與租金調漲壓力，影響基本居住人權。為此，首先在「保障3年租期」部分，規範租客享有3年租期保障，除非房東有自用需求或遇有欠租、毀損等法定情形，否則不得拒絕續租。房東若因自用收回，須於租期屆滿6個月前通知，並規範收回後1年內不得再出租，違反規定將處罰則並須補償租客3個月租金。

在「限制續約租金漲幅」部分，為避免租客因不合理漲租被迫搬遷，修法規範房東續約雖可調漲租金，但須於租期屆滿6個月前通知，且漲幅不得超過當月行政院主計總處公布的房租指數年增率，確保租金調整合理。

在「強化租賃雙方權益規範」部分，明定房東不得以任何形式禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，違反者相關約定無效並處以罰則。同時，也兼顧房東權益，增訂「租霸下車條款」，若租客惡意欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等，房東得提前終止租約；對於經公證的租賃契約，租賃期間若租客欠租已符合法定終止條件卻仍拒絕搬遷，房東可逕送強制執行。

內政部強調，修法方向已廣泛徵詢社會各界意見，社會大眾普遍支持保障租客穩定安居，同時建議兼顧房東合理權益。未來將持續蒐集意見、研議配套措施，確保修法兼顧雙方權益，打造更健全的租屋市場環境，實現「租客安心住、房東放心租」的目標。

相關新聞

勇敢決定？卓揆才說「打開資金水龍頭」央行卻未鬆綁 楊金龍揭原因

中央銀行今日召開理監事會議，不僅未隨美國聯準會調降利率，對不動產信用管制也仍未鬆綁。針對媒體詢問，行政院長卓榮泰日前指示...

林口火力發電廠機組故障 今上午請求翡翠水庫支援

林口火力發電廠機組故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠今天緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援。翡管局在接到台電請求通知...

內政部推三大住宅政策 老宅延壽、虛坪改革、近零碳建築最新進度

內政部政務次長董建宏18日出席在國立中興大學舉辦的「當前住宅政策座談會」，強調政府正全力推動「老宅延壽與擴大自主都更」、...

房市管制未鬆綁 黃舒衛：難逃價量修正、建商需長期抗戰

央行18日召開2025年第3季理監事會議，利率維持連六凍，且房市管制並未鬆綁。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出...

租賃修法方向定案！租客保障3年租期、增「租霸下車條款」

雖然爭議不小，不過內政部18日部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。部長劉世芳表示，本次修法以「保...

央行未鬆綁房市管制！專家：預售市場恐重回冷風暴

央行符合市場預期，利率連六凍，且並未鬆綁房市管制。房市專家指出，此次央行並無任何行動，恐怕再度打回原形，房市僵局未解，預...

