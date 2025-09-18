快訊

央行未鬆綁房市管制！專家：預售市場恐重回冷風暴

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行符合市場預期，利率連六凍，且並未鬆綁房市管制。房市專家指出，此次央行並無任何行動，恐怕再度打回原形，房市僵局未解，預售市場恐將重回冷風暴。

央行18日召開2025年第3季理監事會議，利率維持連六凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。至於市場關注的選擇性信用管制，此次並未鬆綁。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，雖然9月有兩項房市利多，但對於預售來說沒有太大效益，先前傳出的熱度乃在於對於寬鬆氛圍帶來的預期信心，如今央行並無任何行動，恐怕再度打回原形，僵局未解。以預售市場來看，恐將重回冷風暴，若建商推案持續以拖待變的話，預估今年北台灣推案量跌破兆元，將探近十年新低，與房地合一稅首波實施後的慘況一樣。

至於12月底的理監事會議，陳炳辰認為，目前可以期待國內可能跟進美國降息，或是因應明年選舉而在房市政策上有所變動，都是不小的機率，價格面就或許因此希望而持續堅守，加上推案量趨弱，倒也會是建商以量制價的方式，不再創價但可維持一定價碼水位。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次央行仍按兵不動，主因是自疫情後多次打房，已令全台買氣跌入谷底，惟價格仍未明顯修正，若貿然鬆綁恐再助長熱度，因此先將其列入「留校察看」名單；此外，目前全球局勢仍不穩，因此央行先站穩腳步，以減緩未來黑天鵝衝擊。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行按兵不動的策略下，更值得注意的內涵是，面對關稅後座力，手上必須有更多籌碼因應，同時，面對房地產業者們的殷殷期盼，或可是央行覺得「自用放生」應由金管會與銀行第一線執行，相較於整體市場，「Lesson」還不夠深刻，應還有修正空間所致。不過央行在新聞稿中仍埋下伏筆，有了換屋族放寬至18個月的前例，日後也可能在非理監事會期間針對特別族群進行放寬。

