鬆綁期待落空！房仲：央行認為「Lesson」還不夠深刻

中央銀行18日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁房市信用管制措施。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次央行仍按兵不動，主因是自疫情後多次打房，已令全台買氣跌入谷底，惟價格仍未明顯修正，若貿然鬆綁恐再助長熱度，因此先將其列入「留校察看」名單；此外，目前全球局勢仍不穩，因此央行先站穩腳步，以減緩未來黑天鵝衝擊。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行按兵不動策略，更值得注意的內涵是，面對關稅後座力，手上必須有更多籌碼因應，同時，面對房地產業者們的殷殷期盼，央行覺得「自用放生」，應由金管會與銀行第一線執行。

至於整體市場，央行則認為「Lesson」還不夠深刻，應還有修正空間所致。不過央行在新聞稿中仍埋下伏筆，有了換屋族放寬至18個月的前例，日後也可能在非理監事會期間針對特別族群進行放寬。