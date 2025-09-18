快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

鬆綁期待落空！房仲：央行認為「Lesson」還不夠深刻

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

中央銀行18日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁房市信用管制措施。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次央行仍按兵不動，主因是自疫情後多次打房，已令全台買氣跌入谷底，惟價格仍未明顯修正，若貿然鬆綁恐再助長熱度，因此先將其列入「留校察看」名單；此外，目前全球局勢仍不穩，因此央行先站穩腳步，以減緩未來黑天鵝衝擊。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行按兵不動策略，更值得注意的內涵是，面對關稅後座力，手上必須有更多籌碼因應，同時，面對房地產業者們的殷殷期盼，央行覺得「自用放生」，應由金管會與銀行第一線執行。

至於整體市場，央行則認為「Lesson」還不夠深刻，應還有修正空間所致。不過央行在新聞稿中仍埋下伏筆，有了換屋族放寬至18個月的前例，日後也可能在非理監事會期間針對特別族群進行放寬。

央行 金管會 房地產

延伸閱讀

新青安大鬆綁期望恐落空？法人預估台灣央行今仍不放鬆房市信用管制

預期美聯準會將降息！明央行理監事會預估利率不變 房市管控留彈性

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資被起訴

花蓮房仲「9寶爸」 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

相關新聞

勇敢決定？卓揆才說「打開資金水龍頭」央行卻未鬆綁 楊金龍揭原因

中央銀行今日召開理監事會議，不僅未隨美國聯準會調降利率，對不動產信用管制也仍未鬆綁。針對媒體詢問，行政院長卓榮泰日前指示...

林口火力發電廠機組故障 今上午請求翡翠水庫支援

林口火力發電廠機組故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠今天緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援。翡管局在接到台電請求通知...

內政部推三大住宅政策 老宅延壽、虛坪改革、近零碳建築最新進度

內政部政務次長董建宏18日出席在國立中興大學舉辦的「當前住宅政策座談會」，強調政府正全力推動「老宅延壽與擴大自主都更」、...

房市管制未鬆綁 黃舒衛：難逃價量修正、建商需長期抗戰

央行18日召開2025年第3季理監事會議，利率維持連六凍，且房市管制並未鬆綁。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出...

租賃修法方向定案！租客保障3年租期、增「租霸下車條款」

雖然爭議不小，不過內政部18日部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。部長劉世芳表示，本次修法以「保...

央行未鬆綁房市管制！專家：預售市場恐重回冷風暴

央行符合市場預期，利率連六凍，且並未鬆綁房市管制。房市專家指出，此次央行並無任何行動，恐怕再度打回原形，房市僵局未解，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。