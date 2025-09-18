聽新聞
央行：全年CPI與核心CPI年增率預測值分別為1.75%、1.67%
中央銀行表示，近月受天候因素影響，蔬果等食物類價格居高，消費者物價指數(CPI)年增率回升；1至8月平均CPI年增率為1.83%，核心CPI年增率則為1.64%。央行預估本年下半年通膨壓力溫和，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別為1.75%、1.67%，低於上年之2.18%、1.88%。
至於明年，國際機構預期油價低於本年，加以國內服務類通膨可望維持緩降走勢，央行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率分別續降為1.66%、1.64%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。
