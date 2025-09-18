快訊

央行預估本年全年經濟成長率上修為4.55%

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

中央銀行今天召開理監事聯席會議，上修本年全年經濟成長率為4.55%。央行表示，本年上半年經濟成長6.75%，優於預期。7月以來，續受惠人工智慧(AI)等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續擴增；惟民間消費成長趨緩。在上半年基期已高下，央行預測本年下半年經濟成長率為2.51%，全年為4.55%。

央行表示，勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率較上年同期下降，薪資溫和成長；惟企業減班休息人數增加，主要係部分製造業受美國關稅政策衝擊所致。

展望明年，新興科技應用需求可望續旺，惟美國關稅措施持續抑制全球貿易量成長，且因基期較高，預期台灣出口及民間投資成長減緩；民間消費則可望回溫，央行預測明年經濟仍溫和成長，為2.68%。

