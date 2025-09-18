不意外 央行第三季理監事會決定貼放利率「連六凍」

不出意外，中央銀行利率「連六凍」，根據央行第三季理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。

央行表示，因明年經濟成長尚稱溫和，為因應全球經濟可能的不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能的影響，理事會認為利率維持不變有助於經濟穩健發展。

此外，外界關注的房市政策，這次並未調整，不過，新聞稿中特別強調，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款比例逐漸上升，都更危老佔比也增加，會密切注意並適時調整相關政策內容。而不動產集中度根據央行統計，已經從去年六月高點37.61%降到今年八月底的36.71%。

央行2022年啟動升息以前，過去國內利率長年「只降不升」，2020年3月因應疫情降息1碼，重貼現率一度跌至1.125%，突破金融海嘯的最低紀錄。

直到2022年第一季理監事會，為楊金龍任內首度升息1碼，後續連五季升息共3碼，重貼現率升至1.875％，加上去（2024）年第一季升息半碼，此波升息已調升利率達3.5碼，但從去年第二季起，利率已經連六季未再調整。